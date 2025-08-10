Wo finde ich mein Google-Konto auf dem Android-Handy?

Wenn ihr bei der Einrichtung eures Smartphones oder Tablets ein Google-Konto erstellt habt und euch nicht mehr an die eingegebenen Daten erinnert, könnt ihr hier nachlesen, wo ihr euer Google-Konto auf dem Android-Gerät findet.

Google-Konto in den Android-Einstellungen finden

Je nach installierter Android-Version und dem Hersteller des Mobilgeräts können sich die genauen Bezeichnungen der Einstellungen und Menüpunkte leicht unterscheiden. Solltet ihr eine genaue Bezeichnung nicht finden, schaut nach sinngleichen Begriffen. An einer der folgenden Stellen solltet ihr euer Google-Konto wiederfinden:

Google-Dienste

Öffnet die Einstellungen eures Android-Geräts. Ab Android 15: Tippt direkt oben auf euer Profilbild/Profilnamen .

Tippt auf euer . Ältere Android-Versionen: Wischt herunter und tippt auf „Google“ oder „Google-Dienste“. Hier wird euch das aktuell verwendete Google-Konto mit Account-Name und E-Mail-Adresse angezeigt werden.

Konten-Übersicht

Öffnet die Einstellungen eures Android-Geräts. Wischt herunter und tippt auf „Konten“, „Konten und Sicherung“, „Gespeicherte Konten“, „Passwörter, Passkeys & Konten“ oder ähnlich. Möglicherweise müsst ihr nun noch „Konto verwalten“ antippen. Jetzt seht ihr eine Übersicht all eurer gespeicherten Konten auf dem Smartphone oder Tablet. Unter „Konten für [euer Name]“ sollte hier die E-Mail-Adresse des Google-Kontos aufgeführt werden, tippt darauf. Tippt abschließend auf „Google-Konto“, um alle weiteren wichtigen Informationen einzusehen.

Falls ihr auch euer Passwort nicht mehr kennt und dieses benötigt, lest folgenden Artikel:

Konto in den Google-Apps anzeigen lassen

Ihr findet den Namen sowie eure E-Mail-Adresse auch schnell über jede Google-App auf dem Gerät.

Öffnet eine der folgenden Apps: Fotos

Gmail

Google

Kalender

Kontakte

Maps

Play Store Tippt oben rechts auf euer Profilbild beziehungsweise den bunten Kreis mit dem Anfangsbuchstaben eures Accounts. Jetzt sollte euch direkt euer Account-Name wie die E-Mail-Adresse eures Google-Kontos angezeigt werden. Wenn ihr auf „Google-Konto verwalten“ beziehungsweise „Konten auf diesem Gerät verwalten“ tippt, könnt ihr alle weiteren wichtigen Informationen einsehen.

