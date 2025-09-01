Wo Samsung strauchelt, setzt Huawei zum Angriff an

Huawei präsentiert erstmals offiziell sein neues Tri-Foldable.

Am 4. September 2025 bringt Huawei mit dem Mate XTs sein neues Flaggschiff auf den Markt. Frische Farben, Stylus-Support und überarbeitete Hardware sollen Käufer überzeugen – im Fokus steht vor allem der neue M-Pencil, mit dem Huawei gezielt Samsung herausfordert.

Mate XTs: Huawei setzt auf den Stift

Richard Yu, Chef von Huawei Consumer Business, hat ein kurzes Video veröffentlicht, das einen ersten offiziellen Blick auf das Mate XTs gewährt. Zu sehen sind schimmernde Goldkanten, ein neuer Weißton, der komplexe Faltmechanismus – und der M-Pencil in Aktion:

Damit macht Huawei klar: Das Foldable soll nicht nur Lifestyle-Gadget, sondern auch ernstzunehmendes Arbeitsgerät sein (Quelle: Richard Yu@Weibo).

Das Timing könnte dafür kaum besser sein: Samsung rückt seinen S Pen zunehmend in den Hintergrund. Beim Galaxy S25 Ultra wurde etwa die Bluetooth-Funktion gestrichen. Präsentationen steuern oder Slides per Fernklick überspringen, ist damit nicht mehr möglich. Für Studierende oder Business-Nutzer wirkt das wie ein Rückschritt. Huawei nutzt die Gelegenheit, um die Lücke mit dem M-Pencil zu füllen.

Huawei gegen Apple: Der September wird spannend

Doch nicht nur Samsung, auch Apple steht im Visier. Huawei präsentiert das Mate XTs am 4. September – genau zwischen dem iPhone-Event und einem möglichen Samsung-Launch für dessen erstes Tri-Foldable. Ein Zufall ist das kaum. Selbstbewusst kann Huawei auf den Erfolg des Vorgängers zurückblicken, der sich in China über 500.000 Mal verkaufte.

Dieses Mal soll das Mate XTs zudem attraktiver bepreist sein: Rund 15.000 Yuan (ca. 1.810 Euro) stehen im Raum – deutlich unter den rund 2.500 Euro des ersten Modells. Dazu kommen ein neuer Kirin-Chip, eine verbesserte Kamera mit variabler Blende und die M-Pencil-Unterstützung. Damit positioniert sich Huawei als ernsthafte Alternative – gerade dort, wo Samsung Schwächen zeigt.