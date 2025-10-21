Wo sind meine Downloads? Der Standard-Speicherort auf PC, Smartphone und Tablet

Die meisten Geräte und Betriebssysteme speichern Downloads standardmäßig in einem passend benannten Download-Ordner. Wo ihr eure heruntergeladenen Dateien vom Browser, auf dem Windows-PC, Android-Smartphone, iPhone und weiteren Geräten findet, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Browser

Bei den meisten Browsern funktioniert die Tastenkombination Strg + J, um den Download-Verlauf aufzurufen. Von hieraus gelangt ihr einerseits direkt an die Dateien und könnt andererseits auch den Speicherort öffnen, indem ihr auf das Ordner-Symbol „In Ordner anzeigen“ oder „In Ordner öffnen“ klickt.

Anzeige

Eine Anleitung zu allen gängigen Browsern lest ihr in folgendem Artikel, darunter findet dazu detaillierte Anleitungen für Chrome und Edge.

Windows

Bei Windows gibt es leider keinen direkten Shortcut zum Downloads-Ordner, aber mit diesen beiden Wegen, findet ihr schnell zum Ziel:

Drückt die Tastenkombination Win + E , um den Explorer zu öffnen. Klickt im linken Auswahl-Menü auf „Downloads“ .

+ , um den Explorer zu öffnen. Klickt im linken Auswahl-Menü auf . Drückt die Tastenkombination Win + R , um den Ausführen-Dialog zu starten. Gebt shell:downloads ein und drückt auf ↵Enter .

Anzeige

Android

Unter Android ist es nicht immer einfach, den Download-Ordner zu finden. Zuerst benötigt ihr einen Dateimanager, einige Geräte haben diesen bereits als App namens „Dateien“ oder „Eigene Dateien“ vorinstalliert, bei anderen müsst ihr erst einen installieren.

Wenn der Dateimanager den Download-Manager euch nicht direkt in der Übersicht anzeigt, findet ihr diesen, je nachdem, ob auf dem internen Speicher oder der SD-Karte, unter folgendem Pfad:

Interner Speicher: /storage/emulated/0/Download

/storage/emulated/0/Download SD-Karte/Disk: /storage/Download

Eine detaillierte Anleitung für Android findet ihr hier:

Anzeige

iPhone & iPad

An den Apple-Mobilgeräten findet ihr den Downloads-Ordner in der Dateien-App. Öffnet die App und navigiert zu:

„Entdecken“ → „iCloud Drive“ → „Downloads“

Eine detaillierte Anleitung für iPhone und iPad findet ihr hier:

ChromeOS & Chromebook

Bei Geräten mit Googles Betriebssystem ChromeOS findet ihr den Downloads-Ordner in der Dateien-App. Öffnet die App und navigiert zu:

„Meine Dateien“ → „Downloads“

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.