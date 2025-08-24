Wo war ich überall & wie oft? So findet ihr es mit Google Maps heraus

Man blättert durch alte Urlaubsfotos und fragt sich: „Wo war ich eigentlich schon überall?“ Statt Zettelwirtschaft oder halbfertigen Listen könnt ihr eure Reisen ganz elegant auf einer digitalen Karte dokumentieren. Das macht Spaß, weckt Erinnerungen und ist ein cooler Gesprächsstarter, wenn Freunde zu Besuch sind.

Die Angaben sind zum Beispiel spannend, wenn man an einem interessanten Ort war, sich aber nicht mehr genau an den Standort erinnert. Statistik-Nerds und Reisebegeisterte können im Standortverlauf zudem ihre bereisten Länder und Städte schnell anzeigen lassen.

Wo war ich überall? So findet ihr es mit Google Maps heraus

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um auf einer Karte darzustellen, wo man schon gewesen ist. Eine bequeme und einfache Lösung bietet Google in der Google-Maps-App. Dort gibt es die Zeitachsenfunktion. Ist der Standortverlauf aktiviert, speichert Google Maps automatisch, wo ihr überall wart und zeigt die Reisen in einer Zeitachse an. Je nachdem, wie lange die Daten schon gespeichert werden, könnt ihr durch Tage, Monate und Jahre blättern und dabei sehen, welche Städte und Länder ihr bereits besucht habt. So findet ihr die Informationen:

Öffnet die Google-Maps-App. Tippt auf das Profilbild, um die Einstellungen zu öffnen. Hier findet ihr den Menüpunkt „Meine Zeitachse“. Oben wählt ihr den Bereich „Reisen“ aus und könnt anschließend verschiedene Touren aus der Vergangenheit anzeigen lassen. Tippt auf eine Kachel und wählt bei „Orte“ „Alle ansehen“, damit die verschiedenen Ziele auf einer Karte angezeigt werden.

Ist die Ortung in den Geräteeinstellungen aktiviert, ermittelt das Smartphone regelmäßig eure Position. Die Angabe wird nicht nur für den aktuellen Zeitpunkt angezeigt, sondern auch gespeichert. So kann man also auch später erfahren, wo man gewesen war. Ihr findet den Standortverlauf in der Zeitachse über diesen Link: Zur Übersicht.

Mithilfe der Weboberfläche des Standortverlaufs lässt sich mittels der eingebundenen Google Maps-Karte recht genau nachvollziehen, wo man sich an einem bestimmten Tag zu einer konkreten Uhrzeit aufgehalten hat. Falls man sich fragen sollte, an welchem Tag man denn nochmal in Dresden oder Frankfurt oder der Kneipe nebenan war und welchen Umweg durch die Stadt man nach der letzten Weihnachtsfeier genommen hat – der Standortverlauf kennt die Antwort darauf. Das Tracking funktioniert über das Android-Smartphone, den GPS-Sender und das auf dem Smartphone angemeldete Google-Konto.

Besuchte Orte herausfinden & Daten exportieren

Man kann sich optional sogar die kompletten Zeitstempel anzeigen lassen und so einsehen, wie lange man sich wo aufgehalten hat. Durch den Klick auf eine konkrete Uhrzeit öffnet sich zudem ein Dialog in der Map und zeigt Datum, Uhrzeit und den Ort an. Daneben besteht die Möglichkeit, einen spezifischen Standort zu löschen. Ebenso ist aber auch ein ganzer Tag oder der komplette Verlauf löschbar. Der Datei-Export als KML-File gehört auch zum Funktionsumfang.

Über das Menü links oben kann man den Zeitraum auswählen, für welchen der Bewegungsverlauf angezeigt werden soll.

Mit der Zeitleiste können gezielt bestimmte Tage ausgewählt werden.

Über das Zahnrad rechts unten kann man den eigenen Verlauf im KML-Format exportieren.

Zudem können alle getrackten Daten mit einem Klick heruntergeladen werden.

Wie oft war ich an einem Ort?

Mit einem zusätzlichen Anbieter kann man sich auch anzeigen lassen, wie oft man bestimmte Orte besucht hat: Zum Location History Visualizer. Dafür müsst ihr zunächst den Standortverlauf aus eurem Google-Account herunterladen. Das geht über den Google-Datenexport (zum Export). Dort wählt ihr alle Einträge bis auf „Standortverlauf (Zeitachse)“ ab. Die Daten könnt ihr dann im History-Visualizer hochladen. Anschließend werden die besuchten Orte nicht bloß als rote Punkte dargestellt. Stattdessen könnt ihr in einer Heatmap entnehmen, wo ihr besonders häufig gewesen seid. Beachtet, dass der Service nicht zu Google gehört. Man gibt aber an, keine Standortdaten auf Servern abzulegen. Die Auswertung erfolgt offline.

Die kreative Variante: Google My Maps

Etwas Aufwand, dafür auch mehr Freiheiten bietet das Tool „Google My Maps“. Damit kann man eigene Karten basteln. Hierfür setzt ihr Marker für Städte, Länder und Sehenswürdigkeiten. Jeden Eintrag könnt ihr mit Notizen und Fotos versehen. So erschafft ihr ein persönliches Reisetagebuch. Die Reiseübersicht ist voll anpassbar und perfekt für Selbstmacher, allerdings erfordert das Anlegen eine manuelle Pflege. Es gibt keine direkte Synchronisation mit der Zeitachse.

Wo war ich bereits? Hilfreiche Apps für Android und iOS

Zusätzliche Funktionen und noch mehr Möglichkeiten, seine bisherigen Reiseziele digital festzuhalten, bieten verschiedene Apps für Android und iOS. Probiert zum Beispiel diese hier aus:

Polarsteps : Verfolgt Reisen live per GPS, zeigt eine Karte und erstellt automatisch ein digitales Reisetagebuch (hier herunterladen).

: Verfolgt Reisen live per GPS, zeigt eine Karte und erstellt automatisch ein digitales Reisetagebuch (hier herunterladen). Been : Minimalistisch – einfach Länder ankreuzen, in denen ihr wart. Die Ziele werden dann auf der Karte bunt dargestellt (Download für iOS | Download für Android).

: Minimalistisch – einfach Länder ankreuzen, in denen ihr wart. Die Ziele werden dann auf der Karte bunt dargestellt (Download für iOS | Download für Android). Visited: Ähnlich wie Been, aber mit Statistiken, zum Beispiel „Du hast 12 % der Welt bereist“ (hier herunterladen).

Die Ergebnisse lassen sich mit Freunden über verschiedene Social-Kanäle teilen. Teils gibt es auch 3D-Ansichten für die Weltkarte.

Bewegungsverlauf in Google Maps ausschalten

Manch einem wird der Dienst mit Sicherheit unheimlich erscheinen, zumal dieser im Grunde nur eine Prise dessen ist, was Google im Laufe der Zeit über uns erfährt. Doch keine Angst: Die Nutzung dieser Funktion ist vollkommen auf freiwilliger Basis. Die Speicherung des Standortverlaufs kann ganz einfach auf dem Smartphone deaktiviert werden:

Öffnet die Einstellungen auf dem Android-Smartphone. Wählt den Abschnitt „Google“ aus. Hier findet man die Option „Standort“. Setzt den Regler auf „Aus“.

Alternativ kann man die Freigabe des eigenen Standorts auch über die Google-Maps-App ausschalten:

Öffnet Google Maps. Drückt auf die drei Striche links oben. Wählt im Menü die Option „Google-Standorteinstellungen“. Hier erreicht ihr das gleiche Menü wie oben und könnt die Standortfreigabe verhindern.

Standortverlauf löschen

Falls ihr aufgezeichnete Daten löschen wollt, müsst ihr ein wenig anders vorgehen:

Bestätigt die Eingabe, um alle aufgezeichneten Bewegungsdaten von Google zu löschen. (© GIGA)

Öffnet die Google-Webseite „Meine Aktivitäten“ auf dem Smartphone oder im Browser am PC. Scrollt etwas nach unten bis zum Abschnitt „Standortverlauf“. Hier könnt ihr ebenfalls die Einstellung ausschalten. Zudem findet ihr hier die Option „Aktivitäten verwalten“. Einmal ausgewählt, öffnet sich Google Maps. Drückt hier auf das Mülleimer-Symbol rechts unten und bestätigt die Löschung des Standortverlaufs. Alternativ könnt ihr das Zahnrad-Symbol drücken, um dort ebenfalls die Option „Gesamten Standortverlauf löschen“ zu finden.

Apps, die Standortinformationen verarbeiten, können gegebenenfalls nicht mehr richtig funktionieren und falsche oder gar keine Daten mehr anzeigen.

