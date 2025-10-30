Word: Hintergrundfarbe ändern – schnell und einfach zum neuen Design

In Microsoft Word kann man die Hintergrundfarbe ganz einfach anpassen, um Ihr Dokument individuell zu gestalten, wichtige Abschnitte hervorzuheben oder einfach eine ansprechendere Optik zu erzielen.

Hintergrundfarbe für das ganze Dokument ändern

Startet Word und öffnet euer Dokument. Wählt den Bereich „Entwurf“ oben in der Menüleiste aus. Rechts klickt ihr auf den Button „Seitenfarbe“. Es öffnet sich ein neues Menü, über das ihr eine der vorgegebenen Farben auswählen könnt. Word zeigt eine Live-Vorschau der Farben direkt im Dokument, sodass ihr noch vor der Änderung seht, wie es aussieht. Klickt auf „Fülleffekte“, um nicht nur eine einfache Farbe, sondern auch Farbverläufe, Muster, Texturen oder sogar Bilder als Hintergrund zu verwenden. Diese Optionen ermöglichen es, noch kreativere Designs zu erstellen. Die Einstellung wirkt sich auf alle Seiten in dem aktuellen Dokument aus.

Falls ihr die Änderung rückgängig machen möchtet, geht einfach wieder auf „Seitenfarbe“ und wählt „Keine Farbe“ aus.

Tipp: Anstelle einer langweiligen Farbe könnt ihr auch ein Hintergrundbild in euer Dokument einfügen.

Hintergrundfarbe für einzelne Absätze ändern

Neben dem gesamten Dokument könnt ihr auch die Hintergrundfarbe für einzelne Absätze anpassen, um bestimmte Textstellen hervorzuheben:

Markiert den Absatz, dem ihr eine Hintergrundfarbe hinzufügen möchtet. Geht im Menü auf den Reiter „Start“ und klickt auf das „Farbfeld“ (Symbol für Textmarker). Wählt die gewünschte Farbe aus der Palette. Wenn ihr eine bestimmte Farbe aus dem Dokument übernommen haben möchtet, nutzt die Pipette, um die Farbe exakt zu duplizieren.

Wichtige Hinweise zur Wahl der Hintergrundfarbe

Lesbarkeit im Fokus: Zu kräftige oder grelle Farben können die Lesbarkeit beeinträchtigen. Achtet daher darauf, dass der Text immer gut lesbar bleibt, auch bei bunten Hintergründen.

Zu kräftige oder grelle Farben können die Lesbarkeit beeinträchtigen. Achtet daher darauf, dass der Text immer gut lesbar bleibt, auch bei bunten Hintergründen. Farbwahl: Helle, weiche Farben sind ideal, um den Text zu entlasten, während kräftigere Farben für die Hervorhebung einzelner Abschnitte nützlich sein können.

Helle, weiche Farben sind ideal, um den Text zu entlasten, während kräftigere Farben für die Hervorhebung einzelner Abschnitte nützlich sein können. Vermeidet Ablenkung: Ein zu bunter Hintergrund kann vom Inhalt ablenken. Nutzt Hintergründe also eher dezent und gezielt.

