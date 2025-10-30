Word nervt mit OneDrive-Speicherung – so schaltet ihr den Standard-Speicherort um

Seit einem Update speichern Word, Excel und PowerPoint Dateien standardmäßig in OneDrive statt lokal auf dem PC. Die Änderung betrifft viele Nutzer von Microsoft 365 und Office 2021, die plötzlich merken, dass ihre Dokumente automatisch in der Cloud landen.

Warum speichert Word jetzt in OneDrive?

Microsoft will mit dieser Änderung den Umstieg auf Cloud-Speicher vorantreiben. Die Idee: Dokumente sollen automatisch gesichert sein, von überall aus erreichbar und vor Datenverlust geschützt werden. Außerdem können mehrere Personen gleichzeitig an einer Datei arbeiten, was zum Beispiel bei Teams praktisch ist.

Doch viele Nutzer empfinden das neue Verhalten als störend, besonders wenn sie ihre Dateien bewusst offline speichern möchten, etwa auf einer externen Festplatte oder einem Netzlaufwerk. Das Verhalten lässt sich leicht anpassen.

So ändert ihr den Standard-Speicherort wieder auf „Dieser PC“

Je nach Office-Version funktioniert das etwas unterschiedlich. So geht es in Word:

Variante 1: Über die Word-Einstellungen

Öffnet Word. Klickt oben auf Datei → Optionen. Wechselt zu Speichern. Aktiviert das Häkchen bei „Standardmäßig auf Computer speichern“. Bestätigt mit OK.

Ab sofort bietet Word beim Speichern wieder standardmäßig lokale Speicherorte an.

Variante 2: Beim Speichern manuell auswählen

Wenn ihr eine Datei speichert, klickt einfach auf „Durchsuchen“ und wählt dort einen beliebigen Ordner auf eurem PC. Word merkt sich oft den letzten Speicherort und schlägt ihn beim nächsten Mal automatisch vor.

Variante 3: Standard-Speicherort dauerhaft ändern

In den gleichen Optionen unter Speichern könnt ihr zusätzlich den Standard-Dateispeicherort festlegen – etwa „C:\Dokumente“ oder einen anderen Ordner. So landet alles wieder lokal, ohne dass ihr jedes Mal OneDrive wegklicken müsst.

Gilt die Änderung für alle Office-Programme?

Ja, Microsoft hat das neue Verhalten für Word, Excel und PowerPoint eingeführt. In allen Programmen werden neue Dateien automatisch in OneDrive oder SharePoint gespeichert, wenn ein entsprechendes Konto verbunden ist. Wer kein Microsoft-Konto nutzt, speichert weiterhin lokal.

Laut Microsoft soll die neue Standard-Speicherung mehr Sicherheit und Komfort bringen. Cloud-Speicher verhindert Datenverlust durch Geräteausfälle und macht Teamarbeit einfacher.

Kritiker wie IT-Blogger Günter Born weisen allerdings darauf hin, dass die Änderung für viele Anwender verwirrend ist, besonders, weil Microsoft sie still und leise ausgerollt hat. Zudem kann die automatische Cloud-Speicherung datenschutzrechtlich heikel sein, wenn sensible Dokumente ohne Zustimmung in OneDrive landen.