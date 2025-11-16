Wusstet ihr bestimmt nicht: Dafür ist die Schublade unter dem Backofen wirklich da

Wozu dient eigentlich die Schublade unter dem Backofen? Sobald ihr die Antwort kennt, findet ihr sie sicherlich logisch und nützlich. Wir erklären euch den Sinn.

Dafür ist die Schublade unter dem Backofen gedacht

Die Schublade unter dem Backofen ist oft ein Mysterium. In ihr werden oft Auflaufformen, Teigformen oder andere Utensilien gelagert, die man zum Backen benötigt. Das ist aber nicht ihr eigentlicher Nutzen. Der geht nämlich über das Lagern von Gegenständen hinaus. Ihr könnt in unabhängig von der ausgewählten Funktion nutzen.

Da es sich um ein Fach handelt, das passiv durch die Wärme des Backofens geheizt wird, könnt ihr diesen Nebeneffekt beispielsweise für die folgenden Anwendungszwecke ausnutzen:

Hefeteig gehen lassen

vorbereitete Speisen warmhalten

tiefgekühlte Lebensmittel auftauen

Geschirr erwärmen

Die genannten Vorteile lassen sich nur dann effizient einsetzen, wenn ihr den Backofen ohnehin gerade nutzt und die Wärme in der Schublade als Abfallprodukt genutzt werden kann. Ist das nicht der Fall, lassen sie sich häufig auf anderem Wege schneller, komfortabler und einfacher nutzen.

Das gehört nicht in die Schublade unter dem Backofen

Abhängig von der am Backofen eingestellten Temperatur und der Betriebsdauer kann es auch innerhalb der Schublade sehr heiß werden. Solltet ihr euch dazu entschließen, Gegenstände dauerhaft in ihr zu lagern, sollten diese auf keinen Fall entflammbar sein. Schließlich könnt ihr die Temperatur im Fach nicht präzise regeln. Ungeeignet sind daher unter anderem:

Putz- und Handtücher

Streichhölzer

Pfannen- und Kochbesteck aus Holz

verpackte Lebensmittel

Schneidebretter

Vorratsdosen und Ähnliches aus Kunststoff

Kochbücher

Sogar Hersteller erklären den Nutzen der Schublade nicht

Solltet ihr bislang den Nutzen der Schublade unter dem Backofen noch nicht gekannt haben, seid ihr damit nicht allein. Manchmal ist es nämlich gar nicht so leicht, ihn herauszufinden. Ein Blick in die Anleitung des Geräts ist nicht unbedingt erhellend. Dort wird die Schublade zum Teil schlichtweg als Geschirrkasten bezeichnet.