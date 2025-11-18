X (ehem. Twitter) ist down: Aktuelle Störungen heute

Der Mikro-Blogging-Dienst X gehört zu den ersten Anlaufstellen im Netz, um sich mit News zu versorgen oder einfach einen witzigen, bissigen oder informativen Kommentar in wenigen Zeichen zu posten. Heute war das allerdings für viele Nutzer nicht möglich. X konnte am Montag vorübergehend nicht geöffnet werden.

Update vom 18. November: Funktioniert X bei euch auch nicht? Ihr seid nicht alleine. Weltweit sind Nutzer von Störungen betroffen. Im Browser lässt sich die Seite zwar öffnen, aber es wird kein Feed geladen. Man sieht stattdessen nur die Meldung „Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden“. Die X-Apps für Android und iPhones lassen sich zwar starten, allerdings werden keine neuen Nachrichten angezeigt. Noch ist unbekannt, wodurch der Ausfall verursacht wird und wie lange die Probleme anhalten werden. Es scheint aber kein direkter Ausfall bei X vorzuliegen, sondern eine Störung bei Cloudflare. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Rechenzentren, die Webseiten bereitstellen. Auch Dienste wie allestörungen.de sind down.

X down: Störungen heute

Eine Ursache zu den Störungen von X heute wurden nicht genannt. Surft man das Webangebot von allestoerungen.de auf, stellt man fest, dass X an 2 Zeitpunkten am Montag in ganz Deutschland down war. Auch international war der Dienst nicht mehr erreichbar. Bei Downdetector meldeten sich zwischenzeitlich bis zu 40.000 Betroffene (hier ansehen). Bei einigen Nutzern konnte X gar nicht geöffnet werden, bei anderen gab es eine Fehlermeldung oder lediglich veraltete Beiträge zu sehen.

So sieht die Fehlermeldung aktuell aus (© Twitter.com)

X: Störungen prüfen

Immer wieder sind auch die größten Dienste im Netz von Störungen betroffen. Was hinter der aktuellen Störung bei X steckt, ist noch nicht bekannt. Normalerweise wäre das Portal eine der ersten Anlaufstellen, um sich zu informieren, wie lange eine Störung anhält und um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Bei der X-Alternative Bluesky wurde die Störung von vielen Nutzern gemeldet:

