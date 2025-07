X: Ü18-Beiträge („NSFW“) plötzlich gesperrt – was tun?

Bei X (früher Twitter) konnte man bislang ungefiltert und ohne Altersverifikation nicht-jugendfreie Inhalte sehen. Seit Ende Juli erscheint bei entsprechenden Beiträgen aber nur noch eine Meldung, dass die Inhalte erst nach einer Altersbestätigung angezeigt werden können. Kann man das umgehen?

Anstelle der nicht-jugendfreien Bilder sieht man nur noch diesen Hinweis:

"Due to local laws, we are temporarily restricting access to this content until X estimates your age."