Xbox-Cloud-Gaming-Aktion bei MediaMarkt: Kompatible Geräte, Controller & Game Passes zu Spitzenpreisen

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Um Xbox-Spiele zocken zu können, ist nicht zwingend eine Konsole notwendig. Auch auf Smart-TVs, PCs + Laptops, Mobilgeräten, Handhelds und ausgewählten VR-Headsets könnt ihr hunderte spannende Xbox-Games über die Cloud streamen. Neben kompatibler Hardware benötigt ihr dafür nur einen Xbox-Controller, einen Xbox-Game-Pass sowie eine High-Speed-Internetverbindung.

Im Rahmen der aktuellen Xbox-Aktion bei MediaMarkt erhaltet ihr mit Xbox-Cloud-Gaming kompatible Geräte sowie Controller und Game Passes zu besonders günstigen Preisen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Zu letzteren Kategorien haben wir im Folgenden die Details zu teilnehmenden Produkten für euch zusammengestellt. Bedenkt aber, dass die Xbox-Aktion bei MediaMarkt nur bis zum 06.10.2025 läuft.

Xbox-Aktion bei MediaMarkt: Diese Game-Passes und Controller sind dabei

Einen Xbox-Game-Pass braucht ihr, um Xbox-Games auf kompatiblen Geräte in der Cloud spielen zu können. Bei der MediaMarkt-Aktion sind Games-Passes für drei und für einen Monat enthalten:

Xbox Game Pass Ultimate 3 Monate Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 10:19 Uhr

Xbox Game Pass Ultimate 1 Monat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 10:29 Uhr

Eine Konsole braucht ihr wie bereits erwähnt nicht zwingend, um Xbox-Games zocken zu können, wohl aber einen kompatiblen Controller. Bei der MediaMarkt-Aktion ist für jeden Geschmack ein Controller dabei. Einige der teilnehmenden Produkte haben wir im Folgenden zusammengestellt:

Xbox Wireless Controller, Carbon Black Statt 64,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 10:37 Uhr

Xbox Wireless Controller, Robot White Statt 54,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 10:39 Uhr

Xbox Ice Breaker Special Edition Wireless Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 10:40 Uhr

Xbox Heart Breaker Special Edition Wireless Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 10:41 Uhr

Xbox-Cloud-Gaming-Aktion bei MediaMarkt: Es gibt noch mehr zu entdecken

Die Xbox-Cloud-Gaming-Aktion bei MediaMarkt hält noch jede Menge andere Controller und kompatible Hardware zu besonders günstigen Preisen für euch parat. Am besten schaut ihr einfach auf der Übersichtsseite der Aktion bei MediaMarkt vorbei.