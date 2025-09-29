Xbox-Cloud-Gaming-Aktion bei MediaMarkt: Kompatible Geräte, Controller & Game Passes zu Spitzenpreisen

DAS IST EINE XBOX: Entdecke neue Wege zu Spielen: Alles, was ihr braucht, um hunderte Spiele zu erleben: Xbox Wireless Controller, Xbox Game Pass Ultimate, High-Speed-Internet. Streamt Spiele, auf den Geräten, die ihr bereits habt. Spielt auf der Konsole, auf Smart-TVs, auf PCs, Mobilgeräten, Handhelds, ausgewählten VR-Headsets und mehr.
Um Xbox-Spiele zocken zu können, ist nicht zwingend eine Konsole notwendig. Auch auf Smart-TVs, PCs + Laptops, Mobilgeräten, Handhelds und ausgewählten VR-Headsets könnt ihr hunderte spannende Xbox-Games über die Cloud streamen. Neben kompatibler Hardware benötigt ihr dafür nur einen Xbox-Controller, einen Xbox-Game-Pass sowie eine High-Speed-Internetverbindung.
Im Rahmen der aktuellen Xbox-Aktion bei MediaMarkt erhaltet ihr mit Xbox-Cloud-Gaming kompatible Geräte sowie Controller und Game Passes zu besonders günstigen Preisen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Zu letzteren Kategorien haben wir im Folgenden die Details zu teilnehmenden Produkten für euch zusammengestellt. Bedenkt aber, dass die Xbox-Aktion bei MediaMarkt nur bis zum 06.10.2025 läuft.
Xbox-Aktion bei MediaMarkt: Diese Game-Passes und Controller sind dabei
Einen Xbox-Game-Pass braucht ihr, um Xbox-Games auf kompatiblen Geräte in der Cloud spielen zu können. Bei der MediaMarkt-Aktion sind Games-Passes für drei und für einen Monat enthalten:
Eine Konsole braucht ihr wie bereits erwähnt nicht zwingend, um Xbox-Games zocken zu können, wohl aber einen kompatiblen Controller. Bei der MediaMarkt-Aktion ist für jeden Geschmack ein Controller dabei. Einige der teilnehmenden Produkte haben wir im Folgenden zusammengestellt:
Xbox-Cloud-Gaming-Aktion bei MediaMarkt: Es gibt noch mehr zu entdecken
Die Xbox-Cloud-Gaming-Aktion bei MediaMarkt hält noch jede Menge andere Controller und kompatible Hardware zu besonders günstigen Preisen für euch parat. Am besten schaut ihr einfach auf der Übersichtsseite der Aktion bei MediaMarkt vorbei.