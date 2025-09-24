Xiaomi 15 T (Pro) überrascht mit Offline-Trick: Handy-Gespräche ohne Netz möglich

Zwei Modelle, viele Upgrades.

Xiaomi bringt mit dem 15T und 15T Pro zwei neue Modelle auf den Markt. Beide setzen auf ein großes Display, leistungsfähige Chips und einen starken Akku. Unterschiede zeigen sich bei Kamera, Speicher, Funk- und Display-Technik.

Xiaomi 15T und 15T Pro vorgestellt

Das neue Xiaomi 15T Pro bietet ein mfangreicheres Kamerasystem. Die Hauptkamera arbeitet mit 50 MP und basiert auf dem neuen Sensor Light Fusion 900. Ergänzt wird sie durch ein 5-fach Teleobjektiv mit ebenfalls 50 MP, das laut Hersteller einen verlustfreien 10-fach-Zoom sowie einen digitalen Zoom bis 20-fach erlaubt. Die Ultraweitwinkelkamera bringt es auf 12 MP. Für Videos und Selfies steht eine 32-MP-Frontkamera zur Verfügung.

Leistungsunterschiede gibt es auch beim Prozessor. Im 15T Pro arbeitet der MediaTek Dimensity 9400+, im 15T kommt der Dimensity 8400-Ultra zum Einsatz. Ein besonderes Merkmal ist eine Satellitenverbindung zwischen zwei 15T-Handys, ganz ohne Mobilfunknetz oder WLAN. Über diese Offline-Kommunikation lassen sich sogar Sprachverbindungen aufbauen (bis zu 1,9 km beim 15T Pro, 1,3 km beim 15T)

Beide Smartphones verfügen über ein 6,83 Zoll großes AMOLED-Display mit bis zu 3.200 Nits Helligkeit. Das 15T Pro erreicht 144 Hertz, das 15T bleibt bei 120 Hertz. Beide Displays unterstützen PWM-Dimmung, was vor allem bei dunklen Lichtverhältnissen für angenehmere Darstellung sorgen soll.

Auch beim Akku gleichen sich die Handys. Xiaomi verbaut jeweils eine Batterie mit 5.500 mAh. Das Pro-Modell wird mit bis zu 90 Watt geladen, kabellos sind es 50 Watt. Beim 15T fällt das kabelgebundene Laden etwas langsamer aus.

Xiaomi 15T ab 649,90 Euro

Das Xiaomi 15T startet in Deutschland in den Farben Black, Gray und Rose Gold ab 649,90 Euro für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Das 15T Pro in Black, Gray und Mocha Gold beginnt bei 799,90 Euro (12 GB RAM, 256 GB Speicher) und geht hoch bis 999,90 Euro (1 TB Speicher).

Beide Modelle sind ab sofort im Handel erhältlich. Wer sich früh für das 15T Pro entscheidet, erhält einen Bluetooth-Lautsprecher im Wert von rund 130 Euro dazu.

