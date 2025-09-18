Xiaomi 15T: Bild enthüllt die größten Geheimnisse zum neuen Smartphone

Ein Foto enthüllt die wichtigsten Informationen zum kommenden Xiaomi 15T.

Nur wenige Tage vor der offiziellen Vorstellung ist das Xiaomi 15T erstmals auf einem Foto aufgetaucht – und liefert gleich eine Handvoll entscheidender Details. Das Bild zeigt das Smartphone noch in seiner Verpackung, aber die aufgedruckten Spezifikationen lassen keinen Zweifel: Xiaomi hat an den wichtigsten Stellschrauben gedreht.

Xiaomi 15T vorab enthüllt

Herzstück des 15T ist der neue MediaTek Dimensity 8400-Ultra, derselbe Chip, der auch im Poco X7 Pro für Aufsehen sorgte. Damit bekommt die T-Serie einen spürbaren Leistungsschub im Vergleich zum letztjährigen Dimensity 8300-Ultra des 14T. Für Gaming, Multitasking und Alltagsnutzung dürfte das Gerät damit bestens gerüstet sein – und das, ohne in die Preisregionen der absoluten Flaggschiffe vorzudringen.

Besonders ins Auge fällt das neue 6,83-Zoll-Display mit 120 Hz, das spürbar größer ausfällt als die 6,67 Zoll des Vorgängers. Streaming, Lesen oder Split-Screen-Nutzung profitieren von der zusätzlichen Fläche. Dazu kommt ein 5.500-mAh-Akku, der nicht nur größer ist, sondern auch wieder 67-Watt-Schnellladen unterstützt. Damit verspricht Xiaomi längere Laufzeiten, ohne dass die Ladezeit leidet.

Noch spannender sind die Hinweise zur Kamera. Offizielle Daten gibt es zwar nicht, doch das Foto bestätigt erneut die Leica-Summilux-Linsen, die Xiaomi seit einigen Generationen an Bord hat. Schon das 14T überzeugte mit einem Triple-Setup aus 50-MP-Hauptkamera mit OIS, 50-MP-Teleobjektiv und 12-MP-Ultraweitwinkel. Fans dürfen also mindestens diese Qualität, wenn nicht sogar ein Upgrade, erwarten.

Zwei Modelle geplant

Neben dem Standardmodell plant Xiaomi außerdem ein 15T Pro, das mit dem noch stärkeren Dimensity 9400+ ausgestattet sein soll – demselben Chip, der zuletzt im Redmi K80 Ultra verbaut wurde. Damit richtet sich die Pro-Version klar an Nutzer, die maximale Leistung wollen.

Xiaomi selbst hat den Launch bereits bestätigt: Am 24. September 2025 wird die 15T-Serie offiziell präsentiert. Mit ihrer Strategie, High-End-Spezifikationen zu einem günstigeren Preis anzubieten, positioniert sich Xiaomi erneut als Herausforderer für Samsung im hart umkämpften Oberklasse-Segment. Ob das 15T hält, was der Leak verspricht, erfahren wir schon in wenigen Tagen.