Xiaomi 16 soll vier Jahre später echtes Alleinstellungsmerkmal zurückbekommen

Plötzlich taucht ein Ausstattungsmerkmal für ein neues High-End-Smartphone von Xiaomi auf, das längst abgeschrieben war.

Das Xiaomi 16 Pro Max soll wieder mit einem Zweitdisplay direkt im Leica-Kameramodul erscheinen. Erste Fotos aus China zeigen das neue Flaggschiff erstmals in freier Wildbahn – und bestätigen damit eine Entwicklung, die vor Jahren abgeschrieben wurde.

Xiaomi soll Zweitdisplay zurückbringen

Auf dem nachfolgenden Bild von Weibo ist klar zu erkennen, dass das Kameramodul des Xiaomi 16 Pro Max die gesamte Rückseite einnimmt. Es integriert nicht nur mehrere Kameras und den LED-Blitz, sondern soll auch ein Display beherbergen, das wie ein Cover-Screen bei Klapphandys funktioniert.

Das Xiaomi 16 Pro Max soll zwei Displays besitzen. (© Weibo)

Zwei ausgestanzte Sensoren deuten auf eine Hauptkamera und ein Periskop-Teleobjektiv hin, während eine kleinere Ultraweitwinkelkamera unterhalb angebracht ist. Xiaomi soll wieder mit Leica zusammenarbeiten.

Damit greift Xiaomi ein Design auf, das man zuletzt beim Mi 11 Ultra gesehen hat – ein Smartphone, das 2021 mit einem kleinen Zweitdisplay neben der Hauptkamera für Aufsehen sorgte. Doch im Gegensatz zu damals wirkt die Umsetzung im 16 Pro Max deutlich futuristischer. Das Display soll mehr Raum einnehmen und dürfte nicht nur für Selfies mit der Hauptkamera, sondern auch für Benachrichtigungen oder Bedienfunktionen nutzbar sein.

Xiaomi 16 Pro Max mit High-End-Ausstattung

Unter der Haube soll Xiaomi auf den brandneuen Snapdragon 8 Elite Gen 5, was das Gerät auch technisch auf Augenhöhe mit der kommenden Konkurrenz von Samsung, Oppo und Vivo bringt. Ob die Bilder authentisch sind, lässt sich zwar nicht endgültig verifizieren, doch Brancheninsider halten die Bilder für echt.

Xiaomi versucht damit offenbar, sich in der kommenden Generation der Kamera-Superphones ein Alleinstellungsmerkmal zu sichern. Während Samsung beim Galaxy S26 Ultra auf Sensorgrößen setzt und Oppo oder Vivo mit Hasselblad und Zeiss kooperieren, könnte Xiaomi zu einem Feature zurückkehren, das schon einmal polarisiert hat. Vier Jahre später könnte es diesmal den Unterschied machen.

Ob wir in Deutschland in den Genuss des Xiaomi 16 Pro Max kommen, steht dabei noch in den Sternen. Eigentlich bringt Xiaomi nur das 16 und 16 Ultra nach Europa. Dort dürfte das zweite Display nicht verbaut sein.