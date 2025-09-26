Xiaomi 17 Pro (Max) bringt Konkurrenz mit gigantischen Akkus und zweitem Display ins Schwitzen

Xiaomi hat gleich drei High-End-Smartphones vorgestellt – zwei davon mit zweitem Display.

Mit dem Xiaomi 17 Pro und dem 17 Pro Max startet der chinesische Hersteller in die nächste Runde seiner High-End-Offensive. Beide Geräte setzen auf ein auffälliges Dual-Display-Design und enorm große Akkus. Das Ziel ist klar: Samsung und Apple sollen ins Schwitzen geraten, wenn es um Innovation und Laufzeit geht.

Xiaomi 17 Pro (Max) mit High-End-Ausstattung

Unter der Haube des Xiaomi 17 Pro und 17 Pro Max steckt der brandneue Snapdragon 8 Elite Gen 5, aktuell das leistungsstärkste Qualcomm-SoC. Zusammen mit bis zu 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher liefern die Geräte genug Leistung für Gaming, Multitasking und Fotografie. Xiaomi will sich mit dieser Kombination nicht nur als Preis-Leistungs-König, sondern auch als Benchmark im Premium-Segment positionieren.

Das Besondere: Sowohl das 17 Pro als auch das 17 Pro Max haben auf der Rückseite ein zweites OLED-Panel. Dort lassen sich Benachrichtigungen anzeigen, Selfies mit den Hauptkameras schießen oder sogar Retro-Games zocken, wenn man das Gerät zusammen mit einem passenden Case nutzt.

Das Xiaomi 17 Pro Max wird zur Retro-Konsole. (© Xiaomi)

Außerdem bringt Xiaomi neue Features wie dynamische AI-Wallpapers und ein virtuelles Haustier namens „Pangda“ mit, das per Gesten mit euch interagieren kann.

Auch beim Display auf der Vorderseite gibt es Unterschiede: Das 17 Pro besitzt ein 6,3-Zoll-Panel mit 1,5K-Auflösung, das 17 Pro Max setzt auf ein 6,9-Zoll-2K-Panel mit Xiaomi Shield Glass 3.0 für zusätzliche Stabilität. Beide schaffen bis zu 3.500 Nits Spitzenhelligkeit und unterstützen Dolby Vision sowie HDR10+.

Für Fotofans ist die Zusammenarbeit mit Leica ein zentraler Punkt. Die Hauptkamera basiert auf einem großen 50-MP-Sensor mit f/1.67-Blende, dazu kommen ein Ultraweitwinkel und Teleoptionen: Beim 17 Pro gibt es ein Tele-Makro, beim Max sogar ein 5x-Periskop. Auch die Frontkamera ist mit 50 MP überraschend stark.

Xiaomi verbaut zwei Displays im 17 Pro und 17 Pro Max. (© Xiaomi)

Ein weiteres Ausrufezeichen setzt Xiaomi bei den Akkus. Während das 17 Pro schon mit 6.300 mAh aufwartet, bringt das 17 Pro Max sogar 7.500 mAh mit – Werte, die man eher aus Powerbanks kennt. Trotzdem bleiben die Geräte vergleichsweise schlank. Laden lassen sie sich mit 100 Watt kabelgebunden oder 50 Watt kabellos, inklusive Reverse Charging.

Die Preise starten in China bei 4.999 Yuan (etwa 599 Euro) für das 17 Pro und bei 5.999 Yuan (etwa 719 Euro) für das 17 Pro Max. Der Verkaufsstart ist dort am 27. September 2025. Ob und wann die Modelle auch international erscheinen, hat Xiaomi bislang offen gelassen.

Xiaomi 17 ohne zweites Display

Das Xiaomi 17 verzichtet auf ein zweites Display. (© Xiaomi)

Das dritte Modell, das Xiaomi vorgestellt hat, ist das Xiaomi 17 – ein klassischeres Flaggschiff ohne zweites Display, dafür mit solider High-End-Ausstattung. Es besitzt ein 6,3-Zoll-1.5K-OLED-LTPO-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und beeindruckenden 3.500 Nits Spitzenhelligkeit. Geschützt wird der Screen durch „Dragon Crystal Glass“, das laut Xiaomi zehnmal bruchresistenter als bisher sein soll. Unter der Haube steckt wie bei den Pro-Modellen der Snapdragon 8 Elite Gen 5, kombiniert mit bis zu 16 GB RAM und einer neuen ringförmigen Kühlung, die viel effizienter arbeitet als herkömmliche Lösungen.

Fotografisch setzt das Gerät auf ein Triple-Kamerasystem mit Leica-Optik: Hauptsensor mit 50 MP (Light Fusion 950), ein 50-MP-Ultraweitwinkel sowie eine 50-MP-Tele-Kamera mit 2,6-fachem Zoom. Auch die Selfiekamera wurde auf 50 MP aufgerüstet – ein deutliches Upgrade gegenüber früheren Generationen. Mit 8K-Videoaufnahme, optischer Bildstabilisierung und Xiaomis AISP-2.0-Bildverarbeitung soll das 17 starke Ergebnisse liefern, auch bei schwierigen Lichtbedingungen.

Ein besonderes Highlight ist auch hier der riesige 7.000-mAh-Akku, der im schlanken 8-mm-Gehäuse steckt. Unterstützt werden 100 Watt kabelgebundenes Laden, 50 Watt kabelloses Laden sowie Reverse Charging.

Preislich startet das Xiaomi 17 in China bei 4.499 Yuan (etwa 539 Euro) für die Basisversion mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Weitere Optionen reichen bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Der Marktstart ist dort am 27. September 2025. Die internationale Verfügbarkeit hat Xiaomi bislang nicht bestätigt.