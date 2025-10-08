Xiaomi 17 Pro Max kann Erwartungen in einem Punkt kaum erfüllen

Was nützt der riesige Akku im Xiaomi 17 Pro Max, wenn die Energie schnell verpufft?

Xiaomi wollte mit dem 17 Pro Max neue Maßstäbe setzen. Der Hersteller versprach eine nie dagewesene Akkulaufzeit – sogar länger als beim iPhone 17 Pro Max, das als Referenz für Energieeffizienz gilt. Mit einer Kapazität von 7.500 mAh müsste Xiaomi eigentlich leichtes Spiel haben. Doch in der Praxis kam es anders: Der Unterschied zu Apple fällt verschwindend gering aus.

Xiaomi 17 Pro Max hält kaum länger durch

In einem Vergleichstest hielt das Xiaomi 17 Pro Max (7.500 mAh) nur fünf Minuten länger durch als das iPhone 17 Pro Max (4.832 mAh) – trotz fast 2.700 mAh mehr Kapazität. Das Resultat: Nach gut 13 Stunden intensiver Nutzung waren beide Geräte am Limit. Und während das iPhone kühl blieb, kämpfte das Xiaomi mit Hitzeproblemen – die Kamera musste am Ende sogar abgeschaltet werden.

Xiaomi hatte die Erwartungen selbst hochgeschraubt. In der Präsentation der 17-Serie prahlte das Unternehmen mit einem Video, das zeigte, wie das 17 Pro Max angeblich sogar ein iPhone samt Powerbank übertrifft. Doch die Realität fällt ernüchternd aus: Trotz des „Mega-Akkus“ kann das Smartphone die Effizienz der Apple-Hardware nicht übertreffen. Schaut euch das Video an:

Im Kern bleibt das Ergebnis eindeutig: Mehr Akku bedeutet nicht automatisch mehr Ausdauer. Apple schafft es, durch perfektes Zusammenspiel von Hard- und Software aus weniger Energie mehr Leistung rauszuholen. Xiaomi hingegen muss auf schiere Kapazität setzen – und stößt dabei an thermische und technische Grenzen.

In Europa mit kleineren Akkus erwartet

Erschwerend kommt hinzu, dass Xiaomi die riesigen Akkus nur in China verbaut. In Europa wird die Xiaomi-17-Serie mit kleineren Kapazitäten ausgestattet sein. Statt des 7.000-mAh-Akkus im Xiaomi 17 soll es laut letzten Informationen nur 6.330 mAh geben.

Wenn schon das Xiaomi 17 Pro Max nicht mit dem iPhone 17 Pro Max mithalten kann, dann wird es das Xiaomi 17 trotz des großen Akkus auch schwer haben. Erwartet wird die Serie 2026. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Xiaomi bei der Software noch Optimierungen vornehmen konnte.