Xiaomi 17 schlechter als gedacht: Wer das China-Handy will, darf sich an diesem Downgrade nicht stören

Manchmal fühlt sich Europa wie die B-Ware des Smartphone-Marktes an.

Das Xiaomi 17 ist offiziell, aber für Europa hat der Konzern wieder einmal die Schere angesetzt. Statt die komplette Serie auf den Markt zu bringen, bleibt uns nur das Standardmodell – und auch bei dem müssen Kunden hierzulande ein Akku-Downgrade in Kauf nehmen.

Xiaomi 17: In Europa mit kleinerem Akku

Während die chinesische Version mit einem Akku von satten 7.000 mAh punktet, müssen wir uns mit 6.330 mAh zufriedengeben. Zugegeben: Im direkten Vergleich mit anderen Mitbewerbern kann sich das immer noch sehen lassen. Das Pixel 10 Pro XL (Test) etwa kommt nur auf 5.200 mAh – dennoch bleibt ein fader Beigeschmack (Quelle: X / @kacskrz).

Der China-Gigant beschneidet den Akku seines neuen Smartphones aber nicht aus Boshaftigkeit, sondern aufgrund von geltenden EU-Auflagen. Diese schreiben nämlich vor, dass eine Akkuzelle maximal eine Kapazität von 20 Wattstunden haben darf. Zwar lässt sich dieses Problem umgehen, indem man den Akku einfach in zwei Zellen aufteilt, doch dadurch verlieren die Akkus etwas von ihrer Platzeffizienz und somit unterm Strich auch an Kapazität.

Immerhin: Die Ladegeschwindigkeit bleibt unverändert hoch, mit 100 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos.

Xiaomi verkauft keine Pro-Modelle in der EU

Besonders schmerzhaft ist der Verzicht auf die Pro-Modelle. Sie bringen nicht nur ein Zusatzdisplay für Selfies mit der Hauptkamera, sondern auch eine optimierte Telelinse. Wer diese Features unbedingt will, muss zum Import greifen.

Technisch hat aber auch das Standardmodell einiges zu bieten: ein 6,3-Zoll-Display mit 3.500 Nits Spitzenhelligkeit und extrem schmalen Rändern, den neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 sowie eine 50-Megapixel-Leica-Hauptkamera mit OIS.

Wer lieber auf die offizielle Europa-Version wartet, braucht Geduld. Ein Marktstart wird nicht vor dem MWC 2026 in Barcelona erwartet, der Anfang März stattfindet (Quelle: Notebookcheck).

