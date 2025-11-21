Xiaomi 17 Ultra: Das Warten lohnt sich

Xiaomi könnte beim 17 Ultra ein Feature streichen, um Platz für eine noch bessere Kamera zu schaffen.

Obwohl das Xiaomi 15 Ultra erst seit einigen Monaten auf dem Markt ist, richten sich die Blicke bereits auf die nächte Generation. Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass Xiaomi mit dem 17 Ultra einen gewaltigen Sprung nach vorn macht. Im Fokus stehen dabei vor allem die Kamera- und Videofunktionen, die das Nutzererlebnis grundlegend verbessern sollen.

Xiaomi 17 Ultra mit neuer Kamera

Die geplanten Verbesserungen von Xiaomi gehen dabei weit über reine Software-Optimierungen hinaus. Ein zentraler Punkt ist ein deutlich verbesserter Anti-Verwacklungsmodus, der für ruhigere und professioneller wirkende Videoaufnahmen sorgen soll – auch aus der freien Hand. Besonders spannend ist zudem der versprochene weichere Wechsel der Brennweiten während des Filmens.

Das oft ruckartige Umschalten zwischen Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv könnte damit endlich der Vergangenheit angehören, was gerade bei schlechten Lichtverhältnissen für sichtbar klarere Ergebnisse sorgt. Apples iPhones beherrschen den Übergang perfekt, während Android-Smartphones immer noch Probleme haben. Xiaomi könnte der erste Android-Hersteller werden, der das Problem im Kern angeht.

Das Kameramodul auf der Rückseite soll ein rundes und symmetrisches Design haben. Ein kleines „Magic Back Screen“ soll es hingegen nicht geben. Der Platz soll stattdessen für eine der wichtigsten Neuerungen genutzt werden.

Xiaomi will demnach neue, besonders wärmeleitfähige Materialien im Gehäuse verbauen. Damit wird ein Problem adressiert, das viele High-End-Smartphones betrifft: Die Überhitzung bei anspruchsvollen Aufgaben wie langen 4K-Videoaufnahmen. Ein besseres Hitzemanagement verhindert, dass die Leistung des Geräts gedrosselt wird, und sichert so eine konstant hohe Performance der Kamera.

Xiaomi geht Probleme an

Diese frühen Informationen zeigen, dass Xiaomi nicht nur an kleinen Stellschrauben dreht, sondern gezielt die Kernfunktionen für anspruchsvolle Nutzer verbessern will. Wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten, positioniert sich das Unternehmen noch stärker als direkter Konkurrent für die Premium-Modelle von Samsung und Apple (Quelle: HuaweiCentral).

Es bleibt abzuwarten, welche dieser ambitionierten Pläne von Xiaomi es am Ende in das finale Produkt schaffen und wie gut die Kamera wirklich ist. Das chinesische Unternehmen steigert sich zwar Jahr für Jahr technisch, doch in Kamera-Tests hängt man noch immer hinterher. Bereits Ende dieses Jahres wird die Vorstellung erwartet.