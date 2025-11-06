Xiaomi 17 Ultra: Mit diesem Schritt hat niemand gerechnet

Xiaomi plant offenbar, sein nächstes Ultra-Flaggschiff in zwei unterschiedlichen Ausführungen anzubieten.

Xiaomi bereitet sich anscheinend auf den nächsten großen Wurf im Smartphone-Markt vor. Aktuellen Gerüchten zufolge wird das kommende Top-Modell, das Xiaomi 17 Ultra, in zwei Versionen erscheinen, die sich vor allem bei der Konnektivität unterscheiden. Während beide Varianten mit der praktischen UWB-Technologie ausgestattet sein sollen, hebt sich ein Modell durch eine besondere Fähigkeit ab. Dadurch entsteht eine große Frage.

Xiaomi 17 Ultra erstmals in zwei Versionen

Die teurere Ausführung des Xiaomi 17 Ultra soll nämlich über eine duale Satellitenverbindung verfügen. Damit könntet ihr auch in Gebieten ohne Mobilfunknetz über den Tiantong-Dienst telefonieren oder per Beidou-System Kurznachrichten versenden. Dieses Feature ist vor allem für Notfälle in abgelegenen Regionen ein entscheidender Sicherheitsvorteil.

Doch auch abseits der Satelliten-Funktion scheint Xiaomi keine Kompromisse einzugehen. Als Antrieb wird der bisher unangekündigte High-End-Chip „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ von Qualcomm erwartet. Das Display soll ein flacher 6,8-Zoll-OLED-Bildschirm mit scharfer 2K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz sein. Für ausreichend Energie soll ein Akku mit besonders hoher Kapazität sorgen.

Ein weiteres Highlight ist laut dem Leaker „Digital Chat Station“, von dem die Informationen stammen, das Kamerasystem. Xiaomi plant demnach einen verbesserten 50-Megapixel-Hauptsensor zu verbauen. Ihm zur Seite steht eine 200-Megapixel-Periskop-Telekamera, die detailreiche Zoom- und Makroaufnahmen ermöglichen soll.

Der Preis für die Basisvariante wird auf rund 6.000 Yuan geschätzt, was etwa 730 Euro entspricht. Eine Veröffentlichung wird im 1. Quartal 2026 erwartet.

Welche Version kommt nach Europa?

Xiaomi wird zumindest eines der Ultra-Smartphones mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Europa auf den Markt bringen. Vermutlich die Version ohne Satellitenkommunikation, denn die wird hier nicht unterstützt.

Weitere Unterschiede könnten bei der Kapazität des Akkus warten, denn in Europa fallen diese meist etwas kleiner aus. Sobald konkrete Informationen zu Ausstattung auftauchen, werden wir euch informieren.

