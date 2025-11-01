Xiaomi 17 Ultra soll schaffen, was bisher noch nie gelungen ist

Trotz der riesigen Kameraeinheit konnte bisher kein Ultra-Handy von Xiaomi den Kamera-Thron erklimmen – das soll sich mit dem 17 Ultra ändern.

Das Rennen um die beste Smartphone-Kamera geht in die nächste Runde – und Xiaomi will diesmal alles richtig machen. Das neue Xiaomi 17 Ultra soll laut aktuellen Leaks die bislang größten Fortschritte der Serie bringen. Nicht mehr nur mehr Megapixel, sondern ein völlig neues Zusammenspiel aus Zoom, Makro und Lichtstärke.

Xiaomi 17 Ultra mit komplett neuer Kamera

Schon die Basis klingt beeindruckend: Eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit sogenanntem In-Sensor-Zoom verspricht gestochen scharfe Aufnahmen über mehrere Brennweiten hinweg – ohne den typischen digitalen Qualitätsverlust. Dazu gesellt sich eine 200-Megapixel-Periskopkamera, die gleich mehrere Modi beherrscht: Tele-Makro und verlustfreier Multi-Zoom. Xiaomi will damit schaffen, was bisher keinem Smartphone gelang – eine Kamera, die gleichzeitig nah, fern und brillant im Detail ist.

Neben der neuen Zoom-Technologie soll das 17 Ultra insgesamt vier Rückkameras erhalten, die meisten davon mit 50-Megapixel-Sensoren. Sie sollen gemeinsam für einen extrem hohen Dynamikumfang sorgen, sodass Schatten, Lichter und feine Details realer wirken als je zuvor. Die Richtung ist klar: Statt immer nur die Megapixelzahl aufzublähen, setzt Xiaomi auf bessere Bildqualität und vielseitige Nutzung.

Xiaomi 17 Ultra ohne zweites Display

Was jedoch fehlt, könnte ebenso bemerkenswert sein: Das Rückdisplay, das Xiaomi mit dem 17 Pro eingeführt hat, könnte zugunsten der neuen Kameras wegfallen. Damit würde das Gerät etwas dicker – aber wer lieber viel fotografiert, dürfte das kaum stören. Entscheidend wird zudem sein, ob Xiaomi trotz der mächtigen Kameraeinheit Akkulaufzeit und Hitzemanagement im Griff behält (Quelle: Gizchina).

Sollten sich die Leaks bestätigen, könnte das Xiaomi 17 Ultra ein echtes Kamera-Flaggschiff werden. Bisher hat es das chinesische Unternehmen trotz der Kooperation mit Leica und den großen Sensoren nicht geschafft, die Konkurrenz von Huawei, Google, Apple und teilweise auch Samsung abzuhängen. Erwartet wird das neue Ultra-Modell im kommenden Jahr.