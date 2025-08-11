Xiaomi: Geheimes Akku-Monster lässt die Konkurrenz alt aussehen

Xiaomi testet derzeit ein Handy, das neue Maßstäbe bei der Akkukapazität setzen soll.

Laut Insiderberichten arbeitet Xiaomi an einem dünnen Redmi-Modell mit einer Batteriekapazität zwischen 8.500 und 9.000 mAh. Möglich wird das durch eine selbst entwickelte Silizium-Kohlenstoff-Technologie, die deutlich mehr Energie speichern kann.

Xiaomi: Größerer Akku bei schlankem Design

Bisher galt: Wer einen extrem großen Akku wollte, musste sich mit vergleichsweise schweren und klobigen Geräten abfinden. Xiaomi will diesen Kompromiss offenbar abschaffen. Eine neue Batterie soll eine Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg erreichen und damit gängige Akkus, die zwischen 250 und 300 Wh/kg erreichen, weit übertreffen.

Möglich machen das Silizium-Anoden und Kohlenstoff-Nanostrukturen, die das Material stabilisieren. So wird die beim Laden entstehende Volumenausdehnung kontrolliert, die bei früheren Ansätzen oft die Lebensdauer verkürzt hat (Quelle: Digital Chat Station bei Weibo).

Aktuell hält das Redmi Turbo 4 Pro mit 7.550 mAh den Akku-Rekord im Xiaomi-Portfolio. Das neue Modell würde diese Marke um 1.000 mAh oder mehr übertreffen und damit Kapazitäten erreichen, die bislang nur bei speziellen Outdoor- oder Gaming-Smartphones zu finden waren. Dabei bleibt die Bauhöhe anscheinend mit der anderer aktueller Redmi-Modelle vergleichbar.

Akku-Wettrüsten geht weiter

Xiaomi mischt das laufende Akku-Wettrüsten unter den Smartphone-Herstellern weiter auf. Honor soll an einem Gerät mit 10.000 mAh arbeiten und iQOO hat bereits Modelle mit 8.000 mAh im Programm. Ein Redmi mit bis zu 9.000 mAh würde ganz neue Nutzungsszenarien ermöglichen, beispielsweise für Gaming-Fans, die auf hohe Dauerlast setzen.

Neben der längeren Laufzeit könnte der Super-Akku auch Vorteile bei der Ladegeschwindigkeit bringen. Xiaomi gilt seit Jahren als Vorreiter bei Schnellladetechnologien und hat bereits Modelle mit über 100 Watt Ladeleistung im Sortiment. Ob diese Werte auch beim neuen Akku erreicht oder sogar übertroffen werden, ist noch offen.