Xiaomi-Handy ohne Werbung: Versteckte Einstellungen, die man kennen muss

Xiaomi bietet technisch starke Smartphones zum kleinen Preis an. Leider muss man dafür mit der einen oder anderen Anzeige in der MIUI-Benutzeroberfläche leben. Mit ein wenig Arbeit lassen sich die Werbeanzeigen bei Xiaomi-Handys aber ausschalten.

Xiaomi kann die Preise für die leistungsstarken Handys auch aufgrund der Werbeanzeigen so niedrig halten. Wenn ihr also auch zukünftig günstig an Xiaomi-Geräte kommen wollt, solltet ihr euch von der Werbung nicht stören lassen. Falls ihr trotzdem keine Lust auf ein „Ad“-Phone habt, solltet ihr die Reklame unter MIUI ausschalten.

Xiaomi-Smartphones: Werbung auf Sperrbildschirm und in Menüs entfernen

Um die Werbung auszublenden, müsst ihr mehrere Schritte durchführen. Die Anweisungen gelten nur für Anzeigen, die in Xiaomis Android-Oberfläche MIUI auftauchen und nicht für Werbung in Apps. Zunächst solltet ihr die „MIUI System Ads“ (msa) ausschalten. Dabei handelt es sich um eine Option zur Steuerung von Anzeigen:

Ruft die Systemeinstellungen auf. Wählt den Bereich „Passwörter & Sicherheit“ aus. Hier tippt ihr auf „Autorisierung & Widerruf“. Schaltet in dem Menü die Option „msa“ aus. In einigen Fällen erscheint die Meldung „Konnte die Autorisierung nicht widerrufen“. Dann müsst ihr mehrfach auf den „Aus“-Regler drücken, damit die Einstellung übernommen wird. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt und die Meldung „Autorisierung konnte nicht widerrufen werden“ erscheint, wiederholt den Vorgang. Startet das Smartphone jetzt neu.

Im Video erfahrt ihr, welche Einstellungen ihr bei eurem Xiaomi-Smartphone bei der ersten Einrichtung vornehmen solltet:

Hierdurch verschwindet bereits ein Großteil der Werbeanzeigen, die in den Menüs auf Xiaomi-Smartphones auftauchen, etwa im Sperrbildschirm.

Xiaomi-Smartphones: Werbung in MIUI ausblenden

Ihr könnt noch Einstellungen vornehmen, um Werbung an weiteren Stellen auszublenden. Hierfür solltet ihr zunächst verhindern, dass das Xiaomi-Smartphone personalisierte Werbung für euch zusammenstellt:

Öffnet erneut die Einstellungen. Wählt den Abschnitt „Datenschutz“ aus. Hier könnt ihr „Personalisierte Werbung deaktivieren“.

Je nach MIUI-Version kann hier „Werbung“ oder „Anzeigedienste“ stehen.

Neben der Systemwerbung gibt es noch in verschiedenen vorinstallierten Xiaomi-Apps Werbeeinblendungen. Auch diese könnt ihr deaktivieren.

Werbung im Datei-Manager, „Mi Security“ & Browser deaktivieren

Im vorinstallierten Browser werden neben den üblichen Werbeanzeigen auf Web-Seiten noch individuelle Xiaomi-Reklamen geschaltet. Falls ihr eine alternative Browser-App nutzt, müsst ihr nichts unternehmen beziehungsweise eine Adblocker-App einrichten. Gefällt euch der Xiaomi-Browser aber, schaltet ihr die Werbung so aus:

Ruft den „Mi Browser“ auf. Tippt auf das Profilbildsymbol rechts unten. Im Bereich „Profil“ öffnet ihr die Einstellungen über das Zahnradsymbol. Im Bereich „Sonstiges“ lasst ihr euch die erweiterten Einstellungen anzeigen. Schaltet hier die Option „Werbung zeigen“ aus.

Um die Werbung im Sicherheits-Center auszuschalten, drückt ihr der App rechts oben ebenfalls auf das Zahnradsymbol und deaktiviert unter „Vorschläge“ die Option „Empfehlungen anzeigen (Werbung)“.

Auch im Datei- und Ordner-Manager gibt es Anzeigen, die ihr im „Info“-Bereich in den Einstellungen ausschaltet. Im Download-Ordner erreicht ihr die Einstellungen über die drei Punkte, um dort „Werbung anzeigen“ zu deaktivieren.

Musik-Player & Mi Video

Im vorinstallierten Musik-Player und in der Video-App gibt es bei Xiaomi-Smartphones weitere Werbeeinblendungen. Geht bei diesen Apps genauso wie oben beschrieben vor und öffnet jeweils die Einstellungen, um in den „Erweiterten Einstellungen“ die Optionen „Empfehlungen erhalten“ und „Werbung anzeigen“ auszuschalten. Empfehlungen lassen sich aber nur bis MIUI 12 deaktivieren, da die Annahme der „Empfehlungen“ Teil der AGB ist, die man zur Nutzung ab MIUI 13 akzeptieren muss.

Werbefreie Themes

Mit „Themes“ könnt ihr das Design eures Xiaomi-Smartphones individualisieren. Auch hier sind Anzeigen versteckt, die man ausschalten kann:

Öffnet hierfür den Bereich „MIUI Themes“. Wählt euer Konto aus. In den Einstellungen schaltet ihr die Option „Empfehlungen“ aus.

Die Werbung auf Xiaomi-Smartphones lässt sich weitgehend entfernen – aber es erfordert mehrere Einstellungen in verschiedenen System-Apps. Nach dem Deaktivieren sollten deutlich weniger bis gar keine Werbeeinblendungen mehr sichtbar sein. Beachtet, dass bei großen Systemupdates manche Einstellungen zurückgesetzt werden könnten. Dann müsst ihr die Schritte gegebenenfalls wiederholen.