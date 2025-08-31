Xiaomi-Handys haben eine App vorinstalliert, die nicht jeder mag – so werdet ihr sie los

Auf Xiaomi-Smartphones und -Tablets ist standardmäßig der „Mi-Browser“ vorinstalliert. Viele Nutzer bevorzugen aber Browser wie Firefox oder Chrome. Wie ihr den Mi-Browser deaktivieren und einen anderen als Standard festlegen könnt, zeigen wir euch hier.

Mi-Browser auf Xiaomi-Gerät deinstallieren

Bei den meisten neueren Xiaomi-Geräten lässt sich der Mi-Browser nicht mehr vollständig deinstallieren, da er als System-App integriert ist. Der Button „Deinstallieren“ ist dann ausgegraut oder fehlt komplett.

Je nach Gerät und Systemversion ist es möglich, den Mi-Browser zu deaktivieren:

Öffnet die Einstellungen an eurem Smartphone (Zahnrad-Symbol). Tippt auf „Apps“ > „Apps verwalten“. Sucht unten in der Liste nach „Mi-Browser“ oder gebt die Bezeichnung oben ins Suchfeld ein. Tippt auf den Eintrag „Mi-Browser“ und dann auf „Deaktivieren“. Wenn nur „Beenden erzwingen“ oder „Speicher löschen“ erscheint, ist Deaktivieren nicht erlaubt.

Der Mi-Browser ist nun deaktiviert. Auf die gleiche Weise könnt ihr weitere Apps deaktivieren und deinstallieren, die ihr nicht benötigt. Das Betriebssystem bleibt dabei weiterhin funktionsfähig. Falls nötig, lassen sich zuvor deinstallierte Apps auch jederzeit über den Play-Store neu installieren.

Standard-Browser ändern

Öffnet die Einstellungen (Zahnrad-Symbol). Scrollt relativ weit nach unten und tippt auf „Apps“ und öffnet dann das Menü oben rechts über die drei Punkte. Tippt auf „Andere Einstellungen“ und wählt „Standard Apps“. Tippt auf den Eintrag „Browser“. Eine Liste mit den vorhandenen Browsern öffnet sich. Legt einen neuen Standard-Browser fest.

Ab sofort werden Weblinks, die ihr aus E-Mails, WhatsApp oder anderen Apps öffnet, automatisch im neu gewählten Browser gestartet. Das sind die besten Browser für Android-Smartphones.

Was tun, wenn der gewünschte Browser nicht angezeigt wird?

Stellt sicher, dass die gewünschte Browser-App installiert ist. Wenn sie nicht in der Liste auftaucht, kann ein Neustart helfen. Alternativ kann auch ein App-Cache-Reset über die Einstellungen für „Apps“ helfen.

Tipp: Wir zeigen euch auch, wie ihr Daten von einem Android-Smartphone auf ein neues Xiaomi-Gerät übertragen könnt.

Xiaomi: Anderen Browser installieren

Öffnet den Play-Store von Google. Tippt oben auf das Lupen-Symbol und sucht nach eurem Browser. Tippt auf einen Vorschlag oder bestätigt die Suche. Wählt euren Browser aus und tippt auf „Installieren“. Ist der Browser bei euch bereits installiert, steht dort ansonsten „Aktualisieren“ oder „Öffnen“.

