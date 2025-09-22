Xiaomi-Handys: Zeitplan für Android 16 steht

Xiaomi hat seinen Zeitplan für Android 16 und HyperOS 3 veröffentlicht.
Xiaomi hat den offiziellen Rollout-Plan für HyperOS 3, das auf Android 16 basiert, vorgestellt. Damit wissen Fans endlich, wann ihr Smartphone, Tablet oder Smart-Device das große Software-Update erhält. Den Anfang machen die neuesten Flaggschiffe, doch schon bis Ende Oktober sollen 24 Geräte versorgt sein – zumindest in China.
Xiaomi: Zeitplan für Android 16 veröffentlicht
Los geht es in China am 15. Oktober 2025: Dann bekommen sechs Top-Modelle das Update, darunter die gesamte Xiaomi-15-Reihe und die stärksten Redmi-K80-Varianten:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
Schon zwei Wochen später, am 31. Oktober 2025, folgen weitere 14 Geräte. Darunter nicht nur Smartphones, sondern auch Tablets, Wearables und Smart-TVs. Besonders spannend: Auch das neue Mix Flip 2 sowie das Civi 5 Pro stehen auf der Liste. Nicht alle Geräte werden auch in Deutschland angeboten.
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Xiaomi TV S Mini LED 2025
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition
- Xiaomi Watch S4 41 mm
Selbst die Smartwatches der Watch-S4-Serie werden in allen Varianten versorgt. Insgesamt umfasst die erste Update-Phase also 20 Geräte im Oktober, bis Ende November sollen dann noch 17 weitere Modelle folgen. Weitere 26 Geräte stehen bis Ende 2025 auf dem Plan. Und wer danach noch leer ausgeht, muss sich bis spätestens bis Januar 2026 gedulden – dann soll HyperOS 3 auf noch mehr Modellen landen (Quelle: Weibo).
Zeitplan bisher nur für China
Damit knüpft Xiaomi an seine Strategie an, das eigene Ökosystem mit einem einheitlichen Betriebssystem zu stärken. Durch HyperOS 3 werden Smartphones, Tablets, Uhren und Fernseher enger miteinander verzahnt – eine Antwort auf Apples nahtlos verknüpfte Plattform. Nutzer profitieren nicht nur von Android-16-Features wie KI-Verbesserungen, Energiesparfunktionen und Datenschutz-Tools, sondern auch von Xiaomis Ökosystem-Vorteilen.
Noch ist der Fahrplan allerdings auf den chinesischen Markt zugeschnitten. Für Deutschland und andere internationale Regionen bleibt abzuwarten, wann genau die Updates ankommen. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.