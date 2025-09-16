Xiaomi hat ein Smartphone gebaut, das es in der Form noch nie gab

Xiaomi schlägt mit dem 17 Pro einen neuen Weg ein – mit einzigartigem Design.

Xiaomi will nicht kleckern, sondern klotzen: Mit der neuen 17er-Serie setzt der chinesische Hersteller auf ein Design, das sofort ins Auge fällt. Anstatt die Nummer 16 zu bringen, überspringt das Unternehmen einfach einen Schritt und stellt sich direkt neben Apples kommendes iPhone 17. Viel spannender ist, was Xiaomi auf die Rückseite gepackt hat.

Xiaomi 17 Pro mit zweitem Display

Im Mittelpunkt steht der sogenannte „Magic Back Screen“. Dabei handelt es sich um ein zweites Display, das rund um das Kameramodul angeordnet ist. Dieses Zusatz-Panel ist nicht nur ein Designgag, sondern soll echte Funktionen liefern: Nutzer können dort eine Uhr mit wechselnden Zifferblättern anzeigen lassen, bunte Designs wählen oder App-Infos im Blick behalten.

Xiaomi hat ein erstes Teaser-Video veröffentlicht:

Besonders praktisch: Das rückseitige Display kann als Sucher für Selfies mit der Hauptkamera dienen – ein Vorteil, den bisher nur Foldables oder Speziallösungen bieten.

Ganz neu ist die Idee nicht. Schon 2021 hatte Xiaomi mit dem Mi 11 Ultra ein Zusatzdisplay verbaut, allerdings nur im Mini-Format, auf dem man kaum etwas erkannt hat. Diesmal wirkt das Ganze deutlich ausgereifter – größer, auffälliger und flexibler nutzbar. Ein bisschen erinnert es an die Außendisplays von Klapp-Handys, nur dass dieses Handy nicht aufgeklappt werden kann (Quelle: Weibo).

Xiaomi 17 Pro wird High-End-Smartphone

Neben dem „Magic Back Screen“ steckt in den neuen Pro-Modellen auch aktuelle Top-Hardware. Gesichert ist der Snapdragon 8 Elite Gen 5, der leistungsstärkste Chip von Qualcomm. Beim Akku setzt Xiaomi offenbar auf ein richtig dickes Ding: Das größere Xiaomi 17 Pro Max soll mit satten 7.500 mAh ausgestattet sein – ein Wert, der deutlich über den gängigen Premium-Smartphones liegt.

Geplant ist die Markteinführung für September 2025 – allerdings zunächst nur in China. Wie schon bei den Vorgängern dürfte es noch Monate dauern, bis die Geräte auch in Europa erhältlich sind. Realistisch ist ein Start hierzulande erst 2026.