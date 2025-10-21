Xiaomi hat ein Smartphone gebaut, das gleich zwei besondere Eigenschaften mitbringt

Bose-Sound im Taschenformat und eine Rückseite im Jeans-Look – das Redmi K90 Pro Max wird alles außer gewöhnlich.

Mit dem Redmi K90 Pro Max bringt Xiaomi ein Smartphone auf den Markt, das mehr als andere Smartphones kann. Das neue Performance-Flaggschiff verbindet Bose-Soundtechnik mit einem Denim-Design, das optisch wie haptisch aus der Masse heraussticht. So wird aus einem High-End-Gerät ein Statement – halb Technik, halb Lifestyle.

Xiaomi Redmi K90 Pro Max aufgetaucht

Im Inneren arbeitet der Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomms neuester Top-Prozessor, der auf maximale Rechenleistung und KI-Unterstützung ausgelegt ist. Damit positioniert Xiaomi das Redmi K90 Pro Max als günstigeres Performance-Modell unterhalb der Xiaomi-17-Serie. Zwar gibt es noch keine offiziellen technischen Daten, doch frühe Bilder auf Weibo lassen bereits erahnen, dass Xiaomi hier einen neuen Stil wagt.

Xiaomi testet neue Materialien. (© Xiaomi)

Das auffälligste Merkmal des Redmi K90 Pro Max wird seine Rückseite: Sie erinnert an echten Jeansstoff und trägt gut sichtbar das Bose-Logo. Damit wird klar, worauf Xiaomi diesmal Wert legt – kräftiger Klang, markantes Design und ein Wiedererkennungswert, den kaum ein anderes Smartphone bietet. Laut ersten Informationen soll das integrierte Bose-Soundsystem für besonders tiefen Bass und klaren Raumklang sorgen – fast wie eine Mini-HiFi-Anlage in der Hosentasche.

Die Rückseite beherbergt außerdem eine Triple-Kamera mit Periskop-Teleobjektiv, allerdings ohne Leica-Branding. Das Display zeigt sich leicht verändert gegenüber dem Xiaomi 17 Pro Max, mit etwas breiteren Rändern, aber gleichbleibend hoher Bildqualität. Farblich soll das Gerät in Varianten wie Denim-Blau, Schwarz und Grün erscheinen.

Zunächst nur in China

Derzeit gilt das Redmi K90 Pro Max als China-exklusiv, wie bei der K-Serie üblich. Doch Gerüchte über einen Launch in Indien mehren sich. Für Europa wird ein ähnliches Gerät erwartet – möglicherweise als Poco F8 oder Xiaomi 17T in 2026, je nach Marktstrategie. Die offizielle Vorstellung des Redmi K90 Pro Max findet am 23. Oktober statt.

Das Redmi K90 Pro Max zeigt, dass Xiaomi keine Angst vor Experimenten hat. Während andere Hersteller auf Glas und Hochglanz setzen, kombiniert Xiaomi Jeansstoff und Bose-Sound – und macht daraus ein Gerät, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.