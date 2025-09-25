Xiaomi hat es geschafft! Dieser China-Kracher macht mir Tablets wieder schmackhaft

Ausgerechnet ein Xiaomi-Tablet lässt mich mal wieder hellhörig werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 25. September 2025: Xiaomi hat das Pad Mini nun offiziell global vorgestellt. Das Unternehmen hält sich aber immer noch bedeckt, was einen Release in Europa und vor allem Deutschland angeht. Immerhin die offizielle Produktseite ist bereits verfügbar.

Anzeige

Originalartikel vom 16. September 2025:

Xiaomi hat mit dem Pad Mini ein Gerät vorgestellt, das gleich mehrere Besonderheiten vereint. Es handelt es sich um die internationale Version des bereits in China präsentierten Redmi K Pad, doch die Namensänderung ist mehr als Kosmetik. Mit 8,8 Zoll, einem 165-Hz-Panel in 3K-Auflösung und gerade einmal 326 Gramm Gewicht positioniert sich das Pad Mini klar in einer Nische, die zuletzt fast ausschließlich von Apple besetzt wurde.

Kompakte Alternative zu Apples iPad Mini

Unter der Haube steckt aktuelle High-End-Technik: ein MediaTek Dimensity 9400+, kombiniert mit einem 7.500-mAh-Akku. Dieser lässt sich per Kabel mit 67 Watt besonders schnell laden und unterstützt sogar Reverse Charging mit 18 Watt – ein Detail, das in dieser Geräteklasse eher ungewöhnlich ist. Außerdem bietet der USB-C-3.2-Port mit DisplayPort Alt Mode die Möglichkeit, externe Monitore anzuschließen.

So sieht das neue Xiaomi-Tablet aus:

Mit diesem Setup tritt Xiaomi gegen das iPad Mini 7 an, das aktuell mindestens 599 Euro kostet. Ob Xiaomi mit dem Pad Mini eine ähnliche Preisregion ins Visier nimmt, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Spannend bleibt vor allem der Zeitplan. Xiaomi bestätigte ausdrücklich, dass das Pad Mini nicht beim globalen Launch-Event am 24. September auftauchen wird (Quelle: YouTube / Xiaomi). Ein genaues Datum für den internationalen Markt steht aus.

Xiaomi bringt mich in Versuchung … Vor über zehn Jahren habe ich mir damals ein Samsung Galaxy Tab Pro geholt – und ich war damals regelrecht begeistert. Doch nach einigen Jahren flaute mein Interesse wieder ab. Schließlich kann ich für die meisten Sachen auch einfach meinen Laptop nutzen. Aber dieses Xiaomi Pad Mini? Das bringt mich tatsächlich ins Grübeln. Das geringe Gewicht, die kompakten Maße, die hohe Bildwiederholrate und das Schnellladen – genau das, was Tablets für mich wieder spannend machen würde. Ich kann mir gut vorstellen, das Gerät als Second-Screen-Alternative statt meines Handys im Wohnzimmer zu nutzen. So kann ich auf dem Fernseher eine Serie anmachen und währenddessen ein bisschen browsen oder shoppen. Blöd nur, dass Xiaomi den globalen Release vorerst auslässt. So bleibt mir nichts anderes, als die Entwicklung von außen zu verfolgen. Robert Kohlick

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.