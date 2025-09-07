Xiaomi hat es zu gut gemeint: Apple und Samsung greifen ein

Ein Werbegag hat die größte Smartphone-Rivalität neu entfacht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple und Samsung haben genug: Beide Smartphone-Giganten haben Xiaomi offiziell abgemahnt, weil das chinesische Unternehmen in mehreren Anzeigen ihre Flaggschiffe ins Lächerliche zog. Die Grenze zwischen cleverem Marketing und gezielter Rufschädigung ist für die Marktführer überschritten – und das gleich mehrfach.

Anzeige

Xiaomi macht sich über Apple und Samsung lustig

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht eine Serie von Kampagnen, die Xiaomi in den vergangenen Monaten auf den indischen Markt losgelassen hat. Besonders provozierend war eine ganzseitige Anzeige am 1. April 2025: Darin verspottete Xiaomi Apples iPhone 16 Pro Max mit dem Hinweis, die Kamera könne nicht mit dem neuen Xiaomi 15 Ultra mithalten. Bereits zuvor hatte das Unternehmen in einem Launch-Event das iPhone 16 als „cute“ (süß) bezeichnet – und Samsung in ähnlicher Weise attackiert.

Apple und Samsung sehen darin mehr als nur humorvolle Spitzen. Beide Firmen haben Xiaomi über sogenannte „cease-and-desist notices“ aufgefordert, die Kampagnen sofort zu stoppen. In den Schreiben ist von „disparaging content“ die Rede – also Inhalten, die den Ruf der Marken schädigen könnten. Juristen erklären, dass Vergleiche zwar erlaubt sind, doch konkrete Nennungen von Wettbewerbern in dieser Form schnell in eine rechtliche Grauzone geraten.

Xiaomi will Marktanteile gewinnen

Xiaomi selbst schweigt bislang zu den Vorwürfen. Klar ist aber: Das Unternehmen will im Premium-Segment angreifen, das bisher fest in der Hand von Apple und Samsung ist. In Indien rangiert Samsung mit 14,5 Prozent Marktanteil auf Platz eins, gefolgt von Xiaomi mit 9,6 Prozent und Apple mit 7,5 Prozent. Doch gerade Apple wächst stark – allein im ersten Halbjahr 2025 stiegen die iPhone-Auslieferungen um über 21 Prozent, das iPhone 16 war das meistverkaufte Modell des Landes.

Anzeige

Für Xiaomi ist die Sache dabei riskant. Einerseits erzeugen die aggressiven Anzeigen enorme Aufmerksamkeit, andererseits drohen kostspielige Rechtsstreitigkeiten und ein Imageschaden, wenn das Unternehmen als unfairer Angreifer wahrgenommen wird. Dass Apple und Samsung ihre Premium-Position schützen wollen, liegt auf der Hand: In einem Markt, in dem das Image oft wichtiger ist als ein zusätzliches Feature, ist jede Attacke auf die Markenwahrnehmung ein direkter Angriff aufs Geschäft.

Ob Xiaomi nachgibt oder den Streit eskalieren lässt, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Mit einem vermeintlich harmlosen Aprilscherz hat das Unternehmen eine juristische Lawine losgetreten – und die Rivalität im globalen Smartphone-Krieg auf ein neues Level gehoben (Quelle: Sakshipost).