Xiaomi hat noch ein echtes Ass im Ärmel

Wer glaubt, das Smartphone-Jahr sei gelaufen, könnte im Dezember von Xiaomi ordentlich überrascht werden.

Xiaomi scheint für Ende 2025 noch ein Ass im Ärmel zu haben – und das könnte Technikfans eine späte Weihnachtsfreude bereiten. Laut neuen Informationen plant der chinesische Hersteller, sein kommendes Spitzenmodell Xiaomi 17 Ultra bereits zwischen dem 22. und 28. Dezember offiziell vorzustellen. Während Europa zu dieser Zeit traditionell stillsteht, könnte in China ein echter Smartphone-Kracher präsentiert werden.

Xiaomi 17 Ultra kündigt sich an

Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr die Leica-Kameratechnologie, die Xiaomi in den letzten Jahren zu einem Markenzeichen seiner Ultra-Serie gemacht hat. Das 17 Ultra soll die bisher beste Leica-Kamera eines Xiaomi-Smartphones bieten. Die Bildqualität und Low-Light-Performance sollen deutlich steigen.

Interessant ist vor allem das Timing: Bisher hatte sich Xiaomi mit seinen Ultra-Modellen deutlich mehr Zeit gelassen. Das Xiaomi 15 Ultra kam erst Monate nach dem Basismodell auf den Markt. Diesmal scheint das Unternehmen den Takt bewusst zu beschleunigen. Ob dahinter eine strategische Antwort auf die bevorstehende Präsentation von Samsungs Galaxy-S26-Serie steckt oder einfach der Wunsch, den Jahresendverkauf zu befeuern, bleibt offen.

Auch wenn es bislang keinen offiziellen Termin gibt, verdichten sich die Hinweise auf eine Vorstellung noch vor dem Jahreswechsel. In China wäre ein Launch rund um Weihnachten keine Premiere. Xiaomi und andere Hersteller nutzen den Zeitraum gerne, um Neuheiten mit großer Aufmerksamkeit in den Markt zu drücken.

Deutschland muss länger warten

Fans außerhalb Chinas müssen etwas länger warten. Eine europäische Veröffentlichung wird erst im März 2026 erwartet, vermutlich im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona (Quelle: notebookcheck).

Eines ist aber klar: Sollten sich die Informationen bewahrheiten, dürfte das Xiaomi 17 Ultra das Jahr 2025 mit einem echten Paukenschlag beschließen – und das neue Jahr mit hohen Erwartungen an die Smartphone-Elite eröffnen.