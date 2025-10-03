Xiaomi hat sich verspekuliert: Neue Top-Handys sind von Beginn an ein Problem

Trotz des neuen Namens und innovativer Ideen mit dem zweiten Display hat Xiaomi ein echtes Problem mit seinen neuen Smartphones.

Xiaomi wollte mit der neuen 17er-Serie die Konkurrenz im Premiumsegment ordentlich ärgern. Doch die Realität sieht düster aus: Interne Planungen mussten bereits um 20 Prozent nach unten korrigiert werden. Statt der ursprünglich angepeilten zehn Millionen Geräte könnten am Ende sogar weniger Einheiten abgesetzt werden als bei der Vorgängerserie. Die 15er-Reihe kam noch auf rund acht Millionen Stück.

Xiaomi 17 legt einen schwachen Start hin

Der Knackpunkt liegt laut dem Analysten Ming-Chi Kuo (X) beim Standardmodell. Eigentlich sollte es mit über der Hälfte aller Verkäufe die Basis des Erfolgs bilden. Tatsächlich macht es aber nur zwischen 15 und 20 Prozent aus. Die besser laufenden Pro- und Pro-Max-Varianten können dieses Loch nicht stopfen. Für Xiaomi bedeutet das: Die Strategie für den wichtigsten Teil der Serie ist ins Leere gelaufen.

Eine Hauptursache ist der starke Auftritt von Apples iPhone 17 im chinesischen Markt. Gerade im Standardsegment ist die Nachfrage nach dem Apple-Modell deutlich höher als erwartet – ein Schlag ins Gesicht für Xiaomi, das dort eigentlich Boden gutmachen wollte. Hinzu kommt Huawei, das zwar aktuell unter schwächerer Nachfrage leidet, aber schon 2026 mit neuen Smartphones auftrumpfen dürfte.

Für Xiaomi verschärft sich die Lage noch dadurch, dass Apple in den bald mit neuen Modellen nachlegt: Ein iPhone SE in der ersten Jahreshälfte 2026 und eine neue High-End-Serie im zweiten Halbjahr. Beides dürfte den Wettbewerb in China zusätzlich anheizen.

Xiaomi will mit Rabatten locken

Kurzfristig setzt Xiaomi auf die „Golden Week“ rund um den chinesischen Nationalfeiertag, um den Absatz anzukurbeln. Sollten sich die Zahlen nicht verbessern, bleibt wohl nur der Griff zum Preishebel. Langfristig entscheidet laut dem Analysten aber die Strategie für die kommende 18er-Serie darüber, ob Xiaomi im Premiumsegment überhaupt noch eine Chance hat. Besonders die Integration von On-Device-KI – ein Schlüsseltrend der Branche – könnte zum entscheidenden Faktor werden.

Xiaomi steht damit vor einer heiklen Frage: Lässt sich die 17er-Serie noch retten, oder markiert sie den Anfang einer längeren Durststrecke im Premiumgeschäft? In Europa werden die Xiaomi-17-Smartphones erst 2026 erwartet. Ob das die Verkaufszahlen bei den erwarteten hohen Preisen ankurbelt, bleibt fraglich.