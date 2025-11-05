Xiaomi knickt ein: Smartphones erhalten praktische Funktion zurück

Sie war unscheinbar, verschwand kommentarlos – und jetzt bringt Xiaomi eine praktische Funktion zurück.

Xiaomi hat auf seine Community gehört – und bringt mit dem neuen HyperOS-3-Update eine Funktion zurück, die viele längst abgeschrieben hatten. Mit einem einfachen Fingertipp können Nutzer ihre SMS-Benachrichtigungen wieder als gelesen markieren, ohne die App öffnen zu müssen. Die „Gelesen“-Schaltfläche, die früher selbstverständlich war, feiert damit ihr Comeback.

Xiaomi bringt praktische Schaltfläche zurück

Der Aufschrei über ihr Verschwinden war lauter, als Xiaomi wohl erwartet hatte. Als das Unternehmen MIUI durch HyperOS ersetzte, verschwand die praktische Schaltfläche einfach. Wer nur einen Einmal-Code für die Zwei-Faktor-Authentifizierung aus einer SMS haben wollte, musste plötzlich jedes Mal die Nachrichten-App öffnen – ein kleiner Umweg, der viele nervte.

Ein Produktmanager bestätigte nun, dass die Funktion mit HyperOS 3 wieder ausgerollt wird. Der Startschuss fiel am 28. Oktober 2025, zunächst auf Geräten wie dem Xiaomi Mix Flip und der Redmi K70-Serie. Das Update kommt schrittweise weltweit. Geduldige Nutzer sollen in den kommenden Wochen ebenfalls in den Genuss der kleinen, aber feinen Verbesserung kommen (Quelle: GizChina).

HyperOS 3 bringt viel Feinschliff

Mit HyperOS 3 zeigt Xiaomi, dass Software-Entwicklung nicht immer spektakulär sein muss. Statt auf Design-Experimente setzt das Unternehmen auf Feinjustierungen: flüssigere Animationen, sanftere Übergänge zwischen Apps und eine weniger aggressive Akkuverwaltung. Die Rückkehr der „Read“-Schaltfläche steht symbolisch für diese neue Richtung – weg von optischen Spielereien, hin zu echtem Nutzerkomfort.

Viele sehen in dieser Entscheidung ein Zeichen von Reife. Xiaomi scheint verstanden zu haben, dass Nutzer keine permanenten Umbrüche wollen, sondern ein System, das sich vertraut und stabil anfühlt. Das kleine Symbol auf der Benachrichtigung ist deshalb mehr als nur eine Funktion – es ist ein Signal, dass Feedback ankommt.

Denn am Ende geht es um das, was ein Smartphone wirklich angenehm macht: Dinge, die einfach funktionieren. Und wenn eine Firma wie Xiaomi erkennt, dass der Weg nach vorn manchmal ein Schritt zurück ist, dann ist das vielleicht das beste Update überhaupt.