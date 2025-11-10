Xiaomi knöpft sich neues iPhone vor – und trifft einen wunden Punkt

Ein iPhone, das schöner aussieht, als es funktioniert – genau das bringt Xiaomi jetzt auf den Punkt.

Apple wollte mit dem iPhone Air ein Statement setzen: dünner, leichter, eleganter als je zuvor. Doch der große Coup scheint zu wackeln – und genau das findet Xiaomi auch.

Xiaomi knöpft sich das iPhone Air vor

Xiaomi-Präsident Lu Weibing äußerte sich in einem Interview ungewöhnlich offen über Apples neues „Air“-Modell. Das Konzept sei zwar „mutig und kreativ“, räumte er ein, aber technisch ein Balanceakt, der an den falschen Stellen spart. „Ein so dünnes Gerät bedeutet Opfer – bei Akku, Kühlung, Leistung und Kameraqualität“, so Weibing.

Die Kritik kommt nicht von ungefähr. Nach dem Verkaufsstart im September blieb der Hype um das iPhone Air hinter den Erwartungen zurück. Mit nur rund 50.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche gilt der Start in China als schwach. Selbst Apple-Chef Tim Cook wich in der letzten Quartalskonferenz Fragen nach der Performance des neuen Modells aus.

Dabei hatte Apple viel investiert, um den Titel des „dünnsten iPhones aller Zeiten“ zu beanspruchen: 5,6 Millimeter Gehäusedicke, 6,5-Zoll-120-Hz-Display, 48-MP-Kamera und der neue A19-Pro-Chip sollten den Fortschritt markieren. Doch der Preis – ab 7.999 Yuan in China – und die technischen Abstriche schrecken offenbar viele Käufer ab.

Xiaomi arbeitet an eigenem Air-Smartphone

Währenddessen hält sich Xiaomi noch zurück. Insider berichten zwar, dass ein ultradünnes „Xiaomi 17 Air“ in Arbeit sei, doch Weibings jüngste Kommentare deuten an: Eile ist nicht geboten. Statt blind einem Trend hinterherzulaufen, wolle man erst verstehen, ob Nutzer wirklich bereit sind, für wenige Millimeter Design auf Alltagstauglichkeit zu verzichten (Quelle: GizChina).

Auch Huawei scheint das begriffen zu haben. Das „Mate 70 Air“ wirbt mit dem Slogan „More than just thin“ – und spielt damit genau auf den wunden Punkt an, den Xiaomi jetzt freilegt: Schön allein reicht nicht mehr.

Spannend wird es, wenn Apple den Preis senkt. Schon jetzt wird das iPhone Air in Deutschland im freien Handel viel günstiger verkauft. Irgendwann wird ein Preisbereich erreicht, bei dem das iPhone Air für mehr Menschen attraktiv wird.