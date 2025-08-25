Xiaomi-Knüller bei MediaMarkt: 15 Ultra mit 300-GB-Tarif günstiger als ohne

Momentan bietet MediaMarkt das Xiaomi 15 Ultra zusammen mit 300 GB 5G-Datenvolumen zu einem sehr attraktiven Preis an. Wir haben für euch alle Kosten zusammengerechnet und zeigen euch, weshalb es sich um ein erstklassiges Angebot handelt.
Das Xiaomi 15 Ultra ist die Speerspitze im Smartphone-Portfolio des chinesischen Herstellers und bietet eine hervorragende Hardware-Ausstattung. Bei MediaMarkt ist es in der Variante mit 512 GB Speicher inklusive dem Tarif „Mobile XL“ im Netz von o2 derzeit besonders günstig zu haben: Für 39,99 Euro im Monat gibt’s das Flaggschiff-Handy inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 300 GB 5G-Datenvolumen (Angebot bei MediaMarkt ansehen).
Die einmaligen Kosten belaufen sich auf 46,94 Euro für Anschlusspreis, Zuzahlung und Versand. Dazu bekommt ihr 100 Euro gutgeschrieben, wenn ihr eine Rufnummer mitbringt. Dass es sich hierbei um ein sehr gutes Angebot handelt, zeigen wir euch in unserer Rechnung.
Die Tarif-Details auf einen Blick:
- Netz: o2
- Tarif: Mobile XL
- Allnet- und SMS-Flat
- 300 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)
- EU-Roaming inklusive
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- 100 Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme
- Pro Jahr steigt das Datenvolumen um 10 GB an
- Xiaomi 67-Watt-Ladegerät im Wert von 22 Euro kostenlos dazu
Xiaomi 15 Ultra mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot
Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick
- 24 × 39,99 Euro monatliche Grundgebühr
- Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro Anschlusspreis + 5,95 Versandkosten = 46,94 Euro
- Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 1.006,70 Euro
- Gerätewerte (laut idealo.de): 1.025,85 Euro (Handy) + 18,93 Euro (Ladegerät)
- Bonus bei Rufnummernmitnahme: 100 Euro
- Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert & Bonus): -138,08 Euro
- Effektivkosten Tarif pro Monat: -5,75 Euro
Das Xiaomi 15 Ultra mit 512 GB und 16 GB RAM kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 1.026 Euro inklusive Versand. Das Ladegerät schlägt mit mindestens 19 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben -138,08 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht -5,75 Euro im Monat – somit bekommt ihr hier das High-End-Smartphone günstiger als im Einzelkauf und den sehr potenten Tarif effektiv kostenlos dazu.
Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht allerdings nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, kann nach der Mindestvertragslaufzeit monatlich gekündigt werden.
Was bietet euch das Xiaomi 15 Ultra?
Beim Xiaomi 15 Ultra trifft Top-Ausstattung auf modernes Design. Es bietet ein 6,73-Zoll-WQHD+-AMOLED-Display mit 120 Hz und 3200 nits. Der 5.410-mAh-Akku lädt mit 90 Watt in wenigen Minuten. Das Vierfachkamerasystem von Leica umfasst bis zu 200 MP und deckt Brennweiten von 12 bis 100 mm ab. Angetrieben vom Snapdragon 8 Elite, bietet es bis zu 16 GB RAM und 1 TB Speicher.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.