Xiaomi-Knüller bei MediaMarkt: 15T Pro mit Telekom-Tarif günstiger als ohne

Aktuell könnt ihr das neue Xiaomi 15T Pro bei MediaMarkt zusammen mit einem 20‑GB‑Tarif im Telekom-Netz zu einem besonders niedrigen Preis sichern. Wir haben die Gesamtkosten genau geprüft und zeigen euch, weshalb dieses Paket so attraktiv ist.

Xiaomi hat mit dem 15T Pro kürzlich ein Smartphone auf den Markt gebracht, das mit besonders hochwertiger Ausstattung punktet. Bei MediaMarkt könnt ihr es mit 512 GB Speicher und einem Tarif im Telekom-Netz jetzt zu einem besonders günstigen Preis bekommen (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Für 24,99 Euro im Monat erhaltet ihr das brandneue Smartphone zusammen mit Allnet- und SMS-Flat sowie 20 GB 5G-Datenvolumen. Einmalig fallen 74,94 Euro für Zuzahlung, Versand und Anschlussgebühr an. Gebt im Warenkorb den Aktionscode XIAOMI200 ein, um 200 Euro Rabatt auf die Zuzahlung zu erhalten. Das Angebot findet ihr auf der Aktionsseite etwas weiter unten.

Zudem könnt ihr euch bei Bestellung bis zum 10. Oktober den Xiaomi Sound Party Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 99 Euro sichern.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Tarif: Freenet Allnet Flat

Netz: Telekom

20 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

200 Euro Rabatt auf Zuzahlung mit Aktionscode XIAOMI200

Bluetooth-Lautsprecher im Wert von 99 Euro kostenlos dazu

Xiaomi 15T Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 24,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 29 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 74,94 Euro

29 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 74,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 674,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 674,70 Euro Gerätewert e (laut idealo.de): 668,92 Euro (Handy) + 99 Euro (Speaker)

e (laut idealo.de): 668,92 Euro (Handy) + 99 Euro (Speaker) Bonus bei Rufnummernmitnahme: 50 Euro

bei Rufnummernmitnahme: 50 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte & Bonus): -143,22 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte & Bonus): -143,22 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -5,97 Euro

Das Xiaomi 15T Pro mit 512 GB kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 669 Euro inklusive Versand. Der Bluetooth-Speaker ist etwa 99 Euro wert. Zieht man diese Werte sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben -143,22 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht -5,97 Euro im Monat – somit bekommt ihr hier das Smartphone zusammen mit den Zugaben rechnerisch günstiger als im Einzelkauf und den potenten 20-GB-Tarif kostenlos dazu.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Ab dem 25. Monat könnt ihr monatlich kündigen.

Was bietet euch das Xiaomi 15T Pro?

Das Xiaomi 15T Pro bietet ein 6,8 Zoll großes OLED-Display mit hoher Auflösung, intensiven Farben und einer Helligkeit, die selbst im Freien für klare Sicht sorgt. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hertz werden Inhalte besonders flüssig dargestellt. Der leistungsstarke MediaTek Dimensity 9400 Plus sorgt für schnelle und stabile Performance, die auch mit teureren Flaggschiffen mithalten kann.

Die Triple-Kamera überzeugt mit detailreichen Aufnahmen, einem fünffachen optischen Zoom und 8K-Videoaufnahmen. Der Akku hält rund 15,5 Stunden und ist dank 90-Watt-Ladetechnik in kurzer Zeit wieder voll. Hochwertige Verarbeitung, moderne Ausstattung mit Wi‑Fi 7, 5G, eSIM und NFC sowie Systemupdates bis 2031 machen das Xiaomi 15T Pro zu einem starken Begleiter auf High-End-Niveau.

So finden wir die besten Schnäppchen

