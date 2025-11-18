Xiaomi-Kracher bei MediaMarkt: 15T Pro mit 80-GB-Tarif günstiger als ohne + Tablet geschenkt

Aktuell könnt ihr das neue Xiaomi 15T Pro zusammen mit einem 80-GB-Tarif zum absoluten Tiefstpreis bei MediaMarkt sichern. Als Bonus bekommt ihr für kurze Zeit ein Tablet kostenlos dazu. Wir haben die Gesamtkosten genau geprüft und zeigen euch, weshalb dieses Paket so attraktiv ist.

Xiaomi hat mit dem 15T Pro ein Smartphone auf den Markt gebracht, das mit besonders hochwertiger Ausstattung punktet. Bei MediaMarkt könnt ihr es mit 512 GB Speicher und einem Tarif im o2-Netz jetzt zu einem besonders günstigen Preis ergattern. Für 24,99 Euro im Monat bekommt ihr das brandneue Smartphone zusammen mit Allnet- und SMS-Flat sowie 80 GB 5G-Datenvolumen (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Einmalig fallen 74,94 Euro für Zuzahlung, Versand und Anschlussgebühr an. Dazu bekommt ihr das Xiaomi Redmi Pad 2 im Wert von 116 Euro.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Tarif: Blue L

Netz: o2

80 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Xiaomi Redmi Pad 2 im Wert von 116 Euro kostenlos dazu

Xiaomi 15T Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

24 × 24,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmalige Kosten: 1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 46,94 Euro

1 Euro (Zuzahlung) + 39,99 Euro (Anschlusspreis) + 5,95 Euro (Versand) = 46,94 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 646,70 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 646,70 Euro Gerätewert e (laut idealo.de): 565,64 Euro (Handy) + 106,23 Euro (Tablet)

e (laut idealo.de): 565,64 Euro (Handy) + 106,23 Euro (Tablet) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte & Bonus): -25,17 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte & Bonus): -25,17 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: -1,05 Euro

Das Xiaomi 15T Pro mit 512 GB kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 566 Euro inklusive Versand. Das Tablet ist etwa 106 Euro wert. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben -25,17 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht -1,05 Euro im Monat – somit bekommt ihr hier das Smartphone zusammen mit dem Tablet rechnerisch günstiger als im Einzelkauf und den potenten Tarif quasi kostenlos dazu.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Ab dem 25. Monat könnt ihr monatlich kündigen.

Was bietet euch das Xiaomi 15T Pro?

Das Xiaomi 15T Pro bietet ein 6,8 Zoll großes OLED-Display mit hoher Auflösung, intensiven Farben und einer Helligkeit, die selbst im Freien für klare Sicht sorgt. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hertz werden Inhalte besonders flüssig dargestellt. Der leistungsstarke MediaTek Dimensity 9400 Plus sorgt für schnelle und stabile Performance, die auch mit teureren Flaggschiffen mithalten kann.

Die Triple-Kamera überzeugt mit detailreichen Aufnahmen, einem fünffachen optischen Zoom und 8K-Videoaufnahmen. Der Akku hält rund 15,5 Stunden und ist dank 90-Watt-Ladetechnik in kurzer Zeit wieder voll. Hochwertige Verarbeitung, moderne Ausstattung mit Wi‑Fi 7, 5G, eSIM und NFC sowie Systemupdates bis 2031 machen das Xiaomi 15T Pro zu einem starken Begleiter auf High-End-Niveau.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

