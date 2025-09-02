Xiaomi-Kracher: Redmi Note 14 Pro mit 5G-Tarif zum Witzpreis + Smartwatch geschenkt

Blau hat ein günstiges Tarif-Paket mit dem Xiaomi Redmi Note 14 Pro im Angebot. Ihr bekommt das sehr gut ausgestattete Mittelklasse-Smartphone zusammen mit einem 20-GB-Tarif für nur 13,99 Euro im Monat. Gratis obendrauf gibt's die Redmi Watch 5 Active. Wir verraten, warum ihr zuschlagen solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi-Fans aufgepasst: Bei Blau ist für kurze Zeit das Redmi Note 14 Pro samt "Blau Allnet M"-Tarif für nur 13,99 Euro Grundgebühr im Monat zu haben (Aktion bei Blau ansehen). Einmalig kommen noch 13 Euro Zuzahlung sowie 4,99 Euro Versandkosten dazu, der Anschlusspreis entfällt. Zudem erhaltet ihr die Smartwatch Redmi Watch 5 Active kostenlos obendrauf. Der Tarif beinhaltet 20 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Blau Allnet M

Allnet- und SMS-Flat

20 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Xiaomi Redmi Note 14 Pro bei Blau: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Pakets auf einen Blick:

24 × 13,99 Euro monatliche Grundgebühr = 335,76 Euro

monatliche Grundgebühr = 335,76 Euro Einmalige Kosten: 13 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 17,99 Euro

13 Euro (Zuzahlung) + 4,99 Euro (Versand) = 17,99 Euro Gesamtkosten (monatl. und einmalige Kosten addiert): 353,75 Euro

(monatl. und einmalige Kosten addiert): 353,75 Euro Gerätewerte (laut Preisvergleich): 229 Euro (Handy) + 28 Euro (Smartwatch) = 257 Euro

(laut Preisvergleich): 229 Euro (Handy) + 28 Euro (Smartwatch) = 257 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 96,75 Euro

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte): 96,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 4,03 Euro

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mit 256 GB Speicher kostet laut idealo-Preisvergleich mindestens 229 Euro, die Redmi Watch 5 Active schlägt mit rund 28 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 4,03 Euro im Monat zahlt – ein erstklassiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB 5G-Datenvolumen.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro: Mittelklasse-Handy mit Top-Ausstattung

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G überzeugt vor allem mit seinem 6,7‑Zoll‑OLED‑Display, das dank 120 Hertz, hoher Helligkeit, lebendiger Farben und scharfer Darstellung auch im Alltag viel Spaß macht. Die Akkulaufzeit liegt mit rund 14,5 Stunden im 60‑Hz‑Modus auf gutem Niveau, und der Akku ist schnell wieder aufgeladen, auch wenn kabelloses Laden fehlt.

Die Triple‑Kamera liefert insgesamt gute Bilder, punktet mit verlustfreiem Vierfachzoom und soliden Ergebnissen bei wenig Licht, auch wenn der 200‑MP‑Sensor nicht mit allen High‑End‑Geräten mithalten kann. Der Mediatek‑Prozessor bietet nur durchschnittliche Leistung für anspruchsvolle Aufgaben, lässt das System im Alltag aber flüssig laufen. Besonders positiv ist das lange Update‑Versprechen bis 2029, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist.