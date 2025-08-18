Xiaomi lässt es krachen: Neue Preis-Leistung-Knaller stehen vor der Tür

Samsung muss sich warm anziehen, denn Xiaomi legt seine Mittelklasse-Smartphones neu auf.

Xiaomi macht Ernst und präsentiert am 21. August seine neue Redmi-Note-15-Pro-Serie. Die beiden Modelle Note 15 Pro und Note 15 Pro+ versprechen dabei einige technische Leckerbissen, die normalerweise deutlich teureren Smartphones vorbehalten sind.

Xiaomi legt Mittelklasse-Smartphones neu auf

Das Design des Redmi Note 15 Pro+ soll auf Eleganz setzen: Ein gebogenes Display trifft auf ein schlankes Gehäuse, das trotz seiner Premium-Anmutung ergonomisch in der Hand liegen soll. Die Hauptkamera mit 50 Megapixeln und optischer Bildstabilisierung thront in einem markanten, mittig platzierten Kameramodul und wird von zwei weiteren Sensoren unterstützt.

Unter der Haube soll der brandneue Snapdragon 7s Gen 4 zum Einsatz kommen, der in ersten Benchmark-Tests bereits seine Muskeln spielen lässt. Mit 1.228 Punkten im Single-Core und 3.230 Punkten im Multi-Core-Test von Geekbench 6 übertrifft er seinen Vorgänger deutlich. Zusammen mit bis zu 16 GB RAM dürfte das Smartphone auch anspruchsvolle Anwendungen problemlos bewältigen.

Besonders spannend: Das Note 15 Pro+ soll das erste Smartphone der Redmi-Serie überhaupt werden, das Satellitenkommunikation ermöglicht. Eine spezielle „Satellite Edition“ soll Textnachrichten über das Beidou-Satellitensystem verschicken können – ein Feature, das bislang nur in deutlich teureren Geräten zu finden war (Quelle: Fonearena).

Bald auch in Deutschland

Xiaomi stellt seine Smartphones zunächst immer in China vor, bringt diese einige Zeit später aber auch nach Deutschland. Die Redmi-Smartphones gehören dabei zu den belebtesten Modellen in der Mittelklasse. Entsprechend gespannt warten viele Xiaomi-Fans in Deutschland auf die neue Generation.

Schon jetzt dürfte aber klar sein, dass die spezielle „Satellite Edition“ wohl nicht den Weg nach Deutschland findet. Sie unterstützt nur das chinesische Satellitensystem und wäre hier also nicht voll nutzbar.