Xiaomi läutet bald eine ganz neue Ära ein

Ein Betriebssystem, das Handy, Laptop und Auto verschmelzen lässt – das könnte Xiaomis Zukunft sein.

Xiaomi scheint an der Schwelle zu einem neuen Kapitel seiner Technologiegeschichte zu stehen. Wie aus neuen Informationen hervorgeht, arbeitet der chinesische Elektronikriese an einer Computer-Version seines Betriebssystems HyperOS. Das Projekt trägt den Namen „HyperOS for Computers“ – und könnte den Beginn einer Ära markieren, in der Android bei Xiaomi nicht mehr nur auf Smartphones, sondern auch auf vollwertigen PCs läuft.

Xiaomi expandiert mit HyperOS

Hintergrund ist die wachsende Zusammenarbeit zwischen Google und Qualcomm, die gemeinsam Android-kompatible Computer entwickeln. Herzstück dieser kommenden Geräte ist der Snapdragon X Elite – ein Chip, der für hohe Leistung bei niedrigerem Energieverbrauch steht. Xiaomi könnte sich hier früh positionieren und die Schnittstelle zwischen Mobilität und PC-Nutzung neu definieren.

Xiaomis Ziel ist klar: ein einheitliches digitales Erlebnis über alle Geräte hinweg. Mit HyperOS vernetzt der Konzern bereits Smartphones, Tablets, Fernseher und sogar Autos. Die Einführung eines HyperOS-Computers wäre der logische nächste Schritt, um dieses Ökosystem zu komplettieren. Künftig könnten Nutzer etwa auf dem Smartphone eine Notiz beginnen und sie ohne Unterbrechung auf dem Laptop fortsetzen – ganz ohne Kabel, Cloud oder App-Wechsel.

Technisch setzt Xiaomi dabei auf die Effizienz des Snapdragon X Elite, der nicht nur für Windows on ARM, sondern auch für Android optimiert ist. Während Apple mit seinen M-Chips in Sachen Rohleistung noch vorne liegt, zielt Xiaomi auf eine andere Stärke: Alltagstauglichkeit zu einem attraktiven Preis. Ein leichter, leiser Laptop mit Android, ganztägiger Akkulaufzeit und perfekter Integration ins eigene Geräte-Ökosystem (Quelle: GizChina).

Xiaomi denkt immer weiter

Für Xiaomi wäre dieser Schritt mehr als nur die Erweiterung des Portfolios. Es ist eine strategische Bewegung hin zu einem vollständig vernetzten, proprietären System – ähnlich wie es Apple seit Jahren erfolgreich praktiziert. Wer einmal in dieses Ökosystem einsteigt, bleibt wahrscheinlich darin.

Offiziell bestätigt ist „HyperOS for Computers“ noch nicht. Doch die Kombination aus Googles und Qualcomms Plänen für Android-PCs und Xiaomis Innovationskraft lässt vermuten: Die Android-PC-Ära steht kurz bevor – und Xiaomi will sie mitgestalten.