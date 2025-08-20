Xiaomi mischt die Smartphone-Konkurrenz mit zwei neuen Preis-Leistungs-Knallern auf

Mit gleich zwei Oberklasse-Smartphones möchte Xiaomi Samsung, Apple und Co. aufmischen.

Xiaomi bereitet den nächsten Paukenschlag vor: Die 15T-Serie steht in den Startlöchern und verspricht High-End-Features zu überraschend moderaten Preisen.

Xiaomi 15T und 15T Pro stehen vor der Tür

Während das Basismodell des Xiaomi 15T bei 649 Euro starten soll, positioniert sich die Pro-Variante mit einem Einstiegspreis von 799 Euro deutlich unter der 1.000-Euro-Marke. Damit liegt die unverbindliche Preisempfehlung zum Marktstart deutlich unter der Konkurrenz.

Die Ausstattung der neuen T-Serie überzeugt auf den ersten Blick. Das 15T Pro trumpft mit einem Triple-Kamera-Setup auf, das keine Kompromisse eingeht: Ein 50-Megapixel-Hauptsensor von OmniVision trifft auf ein ebenso hochauflösendes Teleobjektiv von Samsung. Die 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera rundet das Paket ab. Selfie-Fans dürfen sich über einen 32-Megapixel-Sensor von Samsung freuen.

Dazu soll es einen 5.500-mAh-Akku geben, der beim Pro-Modell mit 90 Watt schnell geladen werden kann. Das Standardmodell muss sich mit 67 Watt begnügen – was im Vergleich zur Konkurrenz immer noch beachtlich ist. Bei der Speicherausstattung zeigt sich Xiaomi großzügig: Das Basismodell kommt mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher, während die Pro-Version zusätzlich eine 512-GB-Variante für 899 Euro bieten soll.

Die Farbpalette fällt mit Schwarz, Grau und Gold eher konservativ aus. Der Launch wird für September 2025 erwartet – exakt ein Jahr nach dem Debüt der 14T-Serie. Damit behält Xiaomi seinen bewährten Release-Zyklus bei.

Bezahlbare Oberklasse-Smartphones

Xiaomi positioniert sich mit den 15T-Modellen wieder in einer Preisklasse, die andere Hersteller oft komplett meiden oder mit einem Modell ausfüllen. Bei Samsung ist es beispielsweise das Galaxy S24 FE. Apple bietet für 700 Euro sein iPhone 16e mit stark reduzierter Ausstattung an.

Die T-Smartphones sollen dabei die Wartezeit auf die Xiaomi-16-Smartphones verkürzen. In China werden diese schon bald vorgestellt, nach Europa kommen sie aber wohl erst im kommenden Jahr.

