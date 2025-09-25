Xiaomi nennt alle Handys, Tablets und Smartwatches, die HyperOS 3 erhalten

HyperOS 3 steht vor der Tür und Xiaomi verrät, wann welche Geräte versorgt werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi hat seinen offiziellen globalen Rollout-Plan für HyperOS 3 veröffentlicht. Das große Software-Update startet im Oktober 2025 und zieht sich bis März 2026. Nutzerinnen und Nutzer können sich jetzt genau ansehen, welche Smartphones, Tablets und Wearables mit der neuen Version wann ausgestattet werden.

Anzeige

Xiaomi: Liste für HyperOS 3 veröffentlicht

Xiaomi hat in den nächsten Monaten viel vor. Unzählige Smartphones, Tablets und Wearables werden mit HyperOS 3 versorgt. Nachfolgend könnt ihr checken, ob euer Gerät dabei ist:

Smartphones (Oktober und November)

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco X7 Pro Iron Man Edition

Poco X7 Pro

Poco X7

Anzeige

Smartphones (November und Dezember)

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13x

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco C75

Anzeige

Smartphones (Dezember bis März)

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi 15 5G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco X6

Poco M7 Pro 5G

Poco C85

Anzeige

Tablets (Oktober und November)

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Tablets (November und Dezember)

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2

Tablets (Dezember und März)

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Poco Pad

Wearables (Oktober und November)

Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

Anzeige

Xiaomi hat die Ankündigung im Rahmen der Vorstellung der Xiaomi-15T-Smartphones gemacht. Es handelt sich um den globalen Zeitplan. Das hat uns das chinesische Unternehmen per Nachfrage bestätigt.

Diese Neuerungen erwarten euch mit HyperOS 3

Nutzerinnen und Nutzer dürfen mit sich HyperOS 3 auf über 100 Verbesserungen freuen, die vor allem Performance, Design und Künstliche Intelligenz betreffen. Zu den auffälligsten Neuerungen zählen das Feature „Super Island“ – eine interaktive Erweiterung der Statusleiste ähnlich Apples Dynamic Island – sowie ein frischer Look mit überarbeiteten Icons und einem Cinematic Lockscreen mit KI-Hintergründen.

Gleichzeitig verspricht Xiaomi deutlich mehr Leistung: Apps sollen bis zu 21 Prozent schneller starten, Spiele mit 15 Prozent mehr FPS laufen und die Systemeffizienz insgesamt um 30 Prozent steigen. Auch die Vernetzung zwischen Geräten rückt stärker in den Fokus. Mitteilungen und Fotos lassen sich künftig nahtlos auf Tablets, PCs oder sogar Macs spiegeln, bis zu sechs App-Fenster können parallel geöffnet werden und Wearables übertragen in Echtzeit Herz- oder Navigationsdaten.

Abgerundet wird das Paket durch neue Sicherheitsstandards wie Post-Quantum-Kryptographie und verbesserten Datenschutz mit Multi-Faktor-Authentifizierung. Sobald die ersten Smartphones von Xiaomi in Deutschland mit der neuen Version versorgt werden, werden wir euch informieren.