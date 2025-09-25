Xiaomi nennt alle Handys, Tablets und Smartwatches, die HyperOS 3 erhalten

HyperOS 3 steht vor der Tür und Xiaomi verrät, wann welche Geräte versorgt werden.
Xiaomi hat seinen offiziellen globalen Rollout-Plan für HyperOS 3 veröffentlicht. Das große Software-Update startet im Oktober 2025 und zieht sich bis März 2026. Nutzerinnen und Nutzer können sich jetzt genau ansehen, welche Smartphones, Tablets und Wearables mit der neuen Version wann ausgestattet werden.
Xiaomi: Liste für HyperOS 3 veröffentlicht
Xiaomi hat in den nächsten Monaten viel vor. Unzählige Smartphones, Tablets und Wearables werden mit HyperOS 3 versorgt. Nachfolgend könnt ihr checken, ob euer Gerät dabei ist:
Smartphones (Oktober und November)
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F7
- Poco X7 Pro Iron Man Edition
- Poco X7 Pro
- Poco X7
Smartphones (November und Dezember)
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13x
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M6 Pro
- Poco M6
- Poco C75
Smartphones (Dezember bis März)
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi 15 5G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C
- Poco F5 Pro
- Poco F5
- Poco X6
- Poco M7 Pro 5G
- Poco C85
Tablets (Oktober und November)
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
Tablets (November und Dezember)
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2
Tablets (Dezember und März)
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Poco Pad
Wearables (Oktober und November)
- Xiaomi Watch S4 41 mm
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
- Xiaomi Smart Band 10
Xiaomi hat die Ankündigung im Rahmen der Vorstellung der Xiaomi-15T-Smartphones gemacht. Es handelt sich um den globalen Zeitplan. Das hat uns das chinesische Unternehmen per Nachfrage bestätigt.
Diese Neuerungen erwarten euch mit HyperOS 3
Nutzerinnen und Nutzer dürfen mit sich HyperOS 3 auf über 100 Verbesserungen freuen, die vor allem Performance, Design und Künstliche Intelligenz betreffen. Zu den auffälligsten Neuerungen zählen das Feature „Super Island“ – eine interaktive Erweiterung der Statusleiste ähnlich Apples Dynamic Island – sowie ein frischer Look mit überarbeiteten Icons und einem Cinematic Lockscreen mit KI-Hintergründen.
Gleichzeitig verspricht Xiaomi deutlich mehr Leistung: Apps sollen bis zu 21 Prozent schneller starten, Spiele mit 15 Prozent mehr FPS laufen und die Systemeffizienz insgesamt um 30 Prozent steigen. Auch die Vernetzung zwischen Geräten rückt stärker in den Fokus. Mitteilungen und Fotos lassen sich künftig nahtlos auf Tablets, PCs oder sogar Macs spiegeln, bis zu sechs App-Fenster können parallel geöffnet werden und Wearables übertragen in Echtzeit Herz- oder Navigationsdaten.
Abgerundet wird das Paket durch neue Sicherheitsstandards wie Post-Quantum-Kryptographie und verbesserten Datenschutz mit Multi-Faktor-Authentifizierung. Sobald die ersten Smartphones von Xiaomi in Deutschland mit der neuen Version versorgt werden, werden wir euch informieren.