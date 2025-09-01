Xiaomi-Rückruf: Wer diese Powerbank besitzt, muss sofort reagieren

Eine Powerbank von Xiaomi macht Probleme.

Xiaomi hat einen Rückruf für ein beliebtes Zubehör gestartet: Die 33W Power Bank 20.000 mAh mit integriertem Kabel (Modellnummer PB2030MI), die zwischen August und September 2024 produziert wurde, könnte im Ernstfall zur Gefahr werden.

Xiaomi-Rückruf für beliebte Powerbank

Nach Angaben des Unternehmens sind bestimmte Rohmaterialien von Zulieferern fehlerhaft. Das kann dazu führen, dass die Batterie bei bestimmter Nutzung überhitzt – mit der Folge eines potenziellen Brandrisikos.

Der Hersteller betont, dass bislang nur wenige Vorfälle bekannt sind. Trotzdem zieht Xiaomi die Konsequenzen und ruft alle betroffenen Geräte vorsorglich zurück. Ziel ist es, höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten und das Vertrauen der Kunden nicht zu gefährden. Wenn ihr eine Powerbank aus dem genannten Zeitraum besitzt, solltet ihr umgehend prüfen, ob sie von der Rückrufaktion betroffen ist.

Um die Prüfung durchzuführen, könnt ihr auf der von Xiaomi speziell eingerichteten Webseite die Seriennummer eingeben (bei Xiaomi anschauen). Die findet ihr auf der Rückseite der Powerbank.

Darum ist die Rückrufaktion so wichtig

Lithium-Ionen-Akkus gelten generell als empfindlich. Schon kleine Fehler in den Materialien oder der Verarbeitung können dazu führen, dass sie sich überhitzen und im schlimmsten Fall in Brand geraten. In der Vergangenheit mussten bereits mehrere Hersteller – von Smartphones bis zu E-Bike-Akkus – ähnliche Rückrufaktionen durchführen. Xiaomi reiht sich nun in diese Liste ein, versucht den Schaden aber durch schnelle und klare Kommunikation zu begrenzen.

Für viele von euch ist die Powerbank ein alltäglicher Begleiter – ob auf Reisen, im Büro oder unterwegs. Gerade deshalb wiegt die Gefahr besonders schwer. Die Rückrufaktion zeigt auch, dass selbst große Tech-Unternehmen nicht vor Problemen in der Lieferkette gefeit sind. Ein fehlerhaftes Bauteil bei einem Zulieferer kann genügen, um die Sicherheit des gesamten Produkts infrage zu stellen.