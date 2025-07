Xiaomi schafft mit günstigem Smartphone, was Samsung selbst mit dem Galaxy S25 Ultra nicht gelingt

Während Samsung noch zögert, macht Xiaomi es einfach – und das sogar in der Mittelklasse.

Xiaomi soll mit dem kommenden Redmi Note 15 Pro+ neue Maßstäbe in der Smartphone-Mittelklasse setzen. Als erstes Redmi-Gerät überhaupt erhält das Modell eine Satellitenkommunikationsfunktion über das chinesische BeiDou-System. Diese Technologie war bisher Premium-Smartphones vorbehalten – nur nicht bei Samsung.

Xiaomi mischt die Mittelklasse auf

Die offizielle Zertifizierung durch das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) bestätigt diese erstaunliche Entwicklung. Allerdings soll Xiaomi planen, die Satellitenfunktion zunächst nur in einer speziellen Version des Note 15 Pro+ anzubieten. Diese strategische Entscheidung soll die Kosten im Rahmen halten und gezielt Nutzer ansprechen, die diese Funktion tatsächlich benötigen.

Das Redmi Note 15 Pro+ soll auch abseits der Satellitenkommunikation mit beeindruckender Technik überzeugen. Ein Snapdragon-Chip der 7s-Serie soll das Gerät antreiben, während ein gewaltiger 7.000-mAh-Akku für lange Laufzeiten sorgt. Das Quad-Curved-OLED-Display mit hoher Auflösung verspricht ein hochwertiges Seherlebnis, eingerahmt von schmalen, gleichmäßigen Bildschirmrändern.

In der Kameraabteilung soll Xiaomi auf ein Duo aus zwei 50-MP-Sensoren setzen. Der Hauptsensor soll mit einer großen Sensorfläche auftrumpfen, ergänzt durch ein Teleobjektiv für hochwertige Zoomaufnahmen. Diese Kombination soll Fotografie auf nahezu Flaggschiff-Niveau versprechen (Quelle: GizmoChina)

Samsung hinkt hinterher

Apple bietet die Satellitenkommunikation in seinen iPhones bereits seit Jahren an. Chinesische Hersteller wie Huawei, Xiaomi und Co bieten das Feature in China auch schon längere Zeit an. Nur Samsung hält sich noch zurück. Zwar sollen einige Smartphones technisch dazu in der Lage sein, nutzen die Möglichkeiten aber nicht.

Dass Xiaomi die Technologie jetzt in ein Smartphone baut, das umgerechnet 300 bis 400 Euro kostet, ist für Samsung besonders bitter. Dort ist die Satellitenkommunikation nicht einmal in einem Galaxy S25 Ultra (Test) zu finden. Ob sich das 2026 mit dem Galaxy S26 ändert, ist auch noch nicht klar.