Xiaomi schickt 31 Smartphones aufs Abstellgleis

Xiaomi zieht bei vielen Smartphones den Stecker.
Xiaomi räumt auf: 31 Modelle aus den Reihen Poco, Redmi und Xiaomi selbst werden Android 16 nicht mehr erleben. Ihr letztes großes System-Upgrade ist Android 15 in Kombination mit HyperOS 3, das ab September ausgerollt wird. Danach gibt es zwar wohl noch eine Zeit lang Sicherheitsupdates, aber keine neuen Android-Versionen.
Kein Android 16 für 31 Xiaomi-Handys
Wer eines der folgenden Xiaomi-Smartphones besitzt, muss sich damit abfinden, dass Android 15 die letzte große neue Android-Version für das eigene Gerät wird:
- Poco C65
- Poco F5 5G
- Poco F5 Pro
- Poco M6 Pro
- Poco X6 Neo
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi MIX Fold 2
Hinweis: Nicht jedes der in der Liste genannten Xiaomi-Handys wird weltweit verkauft. Wenn euch eines davon unbekannt vorkommt, kann es sich auch um eine Version handeln, die beispielsweise nur in China angeboten wird.
Xiaomi frischt die Smartphones mit HyperOS 3 auf
Mit HyperOS 3 bekommen die Smartphones immerhin noch ein paar frische Funktionen – darunter ein neues Interface im Stil von „Liquid Glass“, das Apple kürzlich eingeführt hat, und mehr Möglichkeiten zur Anpassung des Kontrollzentrums. Damit dürften die Smartphones auch nach Android 15 noch frisch aussehen.
Für Xiaomi selbst ist der Schritt keine Überraschung. Das chinesische Unternehmen begrenzt die Software-Updates auf einige Jahre. Nur ausgewählte Modelle werden länger versorgt. Damit verfolgt Xiaomi einen eigenen Weg. Samsung versorgt so gut wie alle Modelle mit sechs oder sieben Jahren neuen Android-Versionen und Software-Updates. Bleibt zu hoffen, dass sich Xiaomi daran in Zukunft ein Beispiel nimmt.