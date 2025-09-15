Xiaomi schickt 31 Smartphones aufs Abstellgleis

Xiaomi zieht bei vielen Smartphones den Stecker.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi räumt auf: 31 Modelle aus den Reihen Poco, Redmi und Xiaomi selbst werden Android 16 nicht mehr erleben. Ihr letztes großes System-Upgrade ist Android 15 in Kombination mit HyperOS 3, das ab September ausgerollt wird. Danach gibt es zwar wohl noch eine Zeit lang Sicherheitsupdates, aber keine neuen Android-Versionen.

Anzeige

Kein Android 16 für 31 Xiaomi-Handys

Wer eines der folgenden Xiaomi-Smartphones besitzt, muss sich damit abfinden, dass Android 15 die letzte große neue Android-Version für das eigene Gerät wird:

Poco C65

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Neo

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX Fold 2

Anzeige

Hinweis: Nicht jedes der in der Liste genannten Xiaomi-Handys wird weltweit verkauft. Wenn euch eines davon unbekannt vorkommt, kann es sich auch um eine Version handeln, die beispielsweise nur in China angeboten wird.

Xiaomi frischt die Smartphones mit HyperOS 3 auf

Mit HyperOS 3 bekommen die Smartphones immerhin noch ein paar frische Funktionen – darunter ein neues Interface im Stil von „Liquid Glass“, das Apple kürzlich eingeführt hat, und mehr Möglichkeiten zur Anpassung des Kontrollzentrums. Damit dürften die Smartphones auch nach Android 15 noch frisch aussehen.

Für Xiaomi selbst ist der Schritt keine Überraschung. Das chinesische Unternehmen begrenzt die Software-Updates auf einige Jahre. Nur ausgewählte Modelle werden länger versorgt. Damit verfolgt Xiaomi einen eigenen Weg. Samsung versorgt so gut wie alle Modelle mit sechs oder sieben Jahren neuen Android-Versionen und Software-Updates. Bleibt zu hoffen, dass sich Xiaomi daran in Zukunft ein Beispiel nimmt.