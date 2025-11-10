Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Android
  4. Xiaomi schickt drei seiner beliebtesten Smartphones bereits in den Ruhestand

Xiaomi schickt drei seiner beliebtesten Smartphones bereits in den Ruhestand

Peter Hryciuk
Peter Hryciuk,
2 min Lesezeit
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Bearbeitung GIGA
Xiaomi zieht den Stecker. (© GIGA)
Anzeige

Was gestern noch als Preis-Leistungs-Wunder galt, landet heute auf dem digitalen Abstellgleis von Xiaomi.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Xiaomi kennt keine Gnade: Die populäre Redmi-Note-12-Serie bekommt in diesem Jahr ihr letztes großes Update – und wird danach nicht weiter unterstützt. Mit HyperOS 2 auf Basis von Android 15 endet der Software-Support für die Modelle. Danach kommen keine Sicherheits- oder Funktionsupdates mehr. Für viele Besitzer ist das eine bittere Nachricht.

Anzeige

Xiaomi stellt Update-Support ein

Beim Marktstart versprach Xiaomi zwei Android-Upgrades und drei Jahre Sicherheitsupdates. Der Markt hat sich seitdem stark verändert – getrieben von Samsung. Heute zählen nicht mehr nur Kamera und Leistung, sondern auch die Software-Lebensdauer. Während Konkurrenten wie Samsung ihre Geräte inzwischen bis zu sieben Jahre lang mit Software-Updates versorgen, läuft Xiaomis Versprechen für das Note 12 jetzt ab.

Diese Modelle sind konkret betroffen:

  • Redmi Note 12 (4G/5G): Basisversion der Serie, erhält noch HyperOS 2 (Android 15), danach kein Support mehr.
  • Redmi Note 12 Pro (5G): Mittelklassemodell mit besserer Kamera und Display, endet ebenfalls mit HyperOS 2.
  • Redmi Note 12 Pro+ (5G): Spitzenmodell der Reihe mit 200-Megapixel-Kamera, ebenfalls letztmalig mit HyperOS 2 versorgt.

Mit der neuen Redmi-Note-14-Serie zog der Hersteller Konsequenzen. Xiaomi kündigt dort vier große Android-Upgrades und sechs Jahre Sicherheitsunterstützung an – ein Sprung, der das Unternehmen voranbringt (Quelle: GizChina).

Diese Möglichkeiten habt ihr

Wer im Xiaomi-Ökosystem bleiben will, hat mehrere Optionen. Das Redmi Note 14 Pro+ bietet mit dem Snapdragon 7s Gen 3 rund 38 Prozent mehr Leistung und 120-Watt-Schnellladen – ein echtes Kraftpaket. Das Redmi Note 14 Pro liefert fast dieselbe Performance für weniger Geld, während das günstigere Redmi Note 14 auf maximale Laufzeit setzt: vier Systemupdates, sechs Jahre Patches, Support bis 2031.

Anzeige
Lesenswert

Möchtet ihr das Xiaomi-Ökosystem verlassen, könnt ihr euch bei Samsung umschauen. Die A-Klasse-Smartphones wie das Galaxy A56 (Test) werden für sechs Jahre versorgt. Selbst günstige Modelle besitzen diese lange Update-Garantie. High-End-Modelle der S-Klasse erreichen sogar sieben Jahre.

Anzeige