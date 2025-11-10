Xiaomi schickt drei seiner beliebtesten Smartphones bereits in den Ruhestand

Was gestern noch als Preis-Leistungs-Wunder galt, landet heute auf dem digitalen Abstellgleis von Xiaomi.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi kennt keine Gnade: Die populäre Redmi-Note-12-Serie bekommt in diesem Jahr ihr letztes großes Update – und wird danach nicht weiter unterstützt. Mit HyperOS 2 auf Basis von Android 15 endet der Software-Support für die Modelle. Danach kommen keine Sicherheits- oder Funktionsupdates mehr. Für viele Besitzer ist das eine bittere Nachricht.

Anzeige

Xiaomi stellt Update-Support ein

Beim Marktstart versprach Xiaomi zwei Android-Upgrades und drei Jahre Sicherheitsupdates. Der Markt hat sich seitdem stark verändert – getrieben von Samsung. Heute zählen nicht mehr nur Kamera und Leistung, sondern auch die Software-Lebensdauer. Während Konkurrenten wie Samsung ihre Geräte inzwischen bis zu sieben Jahre lang mit Software-Updates versorgen, läuft Xiaomis Versprechen für das Note 12 jetzt ab.

Diese Modelle sind konkret betroffen:

Redmi Note 12 (4G/5G): Basisversion der Serie, erhält noch HyperOS 2 (Android 15), danach kein Support mehr.

Redmi Note 12 Pro (5G): Mittelklassemodell mit besserer Kamera und Display, endet ebenfalls mit HyperOS 2.

Redmi Note 12 Pro+ (5G): Spitzenmodell der Reihe mit 200-Megapixel-Kamera, ebenfalls letztmalig mit HyperOS 2 versorgt.

Mit der neuen Redmi-Note-14-Serie zog der Hersteller Konsequenzen. Xiaomi kündigt dort vier große Android-Upgrades und sechs Jahre Sicherheitsunterstützung an – ein Sprung, der das Unternehmen voranbringt (Quelle: GizChina).

Diese Möglichkeiten habt ihr

Wer im Xiaomi-Ökosystem bleiben will, hat mehrere Optionen. Das Redmi Note 14 Pro+ bietet mit dem Snapdragon 7s Gen 3 rund 38 Prozent mehr Leistung und 120-Watt-Schnellladen – ein echtes Kraftpaket. Das Redmi Note 14 Pro liefert fast dieselbe Performance für weniger Geld, während das günstigere Redmi Note 14 auf maximale Laufzeit setzt: vier Systemupdates, sechs Jahre Patches, Support bis 2031.

Anzeige

Möchtet ihr das Xiaomi-Ökosystem verlassen, könnt ihr euch bei Samsung umschauen. Die A-Klasse-Smartphones wie das Galaxy A56 (Test) werden für sechs Jahre versorgt. Selbst günstige Modelle besitzen diese lange Update-Garantie. High-End-Modelle der S-Klasse erreichen sogar sieben Jahre.