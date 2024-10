Xiaomi schottet sich ab: Android-Freiheit soll eingeschränkt werden

Xiaomi hat sich mittlerweile zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt hochgearbeitet und ist an Apple vorbeigezogen. Nur an Samsung kommt das chinesische Unternehmen nicht heran. Umso überraschender ist es deswegen, dass Xiaomi die Android-Freiheit einschränken möchte. In China ist das schon passiert und es könnte auf den internationalen Markt ausgeweitet werden. Es geht um den Bootloader.

Xiaomi-Smartphones zukünftig mit geschlossenem Bootloader?

Bei Android-Smartphones gehört es eigentlich zum guten Ton, dass Hersteller die Möglichkeit anbieten, den Bootloader zu öffnen. Das spiegelt die Freiheit von Android so stark wider wie keine andere Option. Mit einem offenen Bootloader könnt ihr andere ROMs installieren und euch euer Smartphone so anpassen, wie ihr es wollt. In China hat Xiaomi die Möglichkeit schon beseitigt. Nun könnte es auch international dazu kommen.

Laut XiaomiTime soll Xiaomi unbestätigten Meldungen zufolge an einer großen Änderung der Smartphones arbeiten. Zukünftig könnte auch für internationale Smartphones das Entsperren des Bootloaders nicht mehr angeboten werden. In China ist das bereits der Fall. Die Android-Handys können nicht mehr entsperrt und modifiziert werden.

Es gibt Vor- und Nachteile

Das Vorgehen von Xiaomi hätte Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil wäre, dass die Android-Geräte abgeschottet und damit sicherer sind, wie es bei Apple der Fall ist. Der größte Nachteil wäre, dass Smartphone-Besitzer keinen Zugriff mehr auf ihre Geräte hätten, um wirklich etwas zu verändern. Und genau das macht Android-Geräte eigentlich aus.

Sollte Xiaomi den Bootloader auch international nicht mehr öffnen, was bisher nicht offiziell bestätigt ist, dann könntet ihr zukünftig nur noch die individuellen Einstellungen durchführen, die euch der Hersteller zur Verfügung stellt. Wenn man ehrlich ist, dann ist die Installation von ROMs und Modifikationen im Vergleich zu früher aber auch deutlich uninteressanter geworden. Neue Handys laufen einfach viel besser und haben kaum noch Nachteile, die man selbst beheben müsste.

Das kürzlich vorgestellte Xiaomi 14T Pro ist noch nicht betroffen:

