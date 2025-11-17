Xiaomi-Smartphones erhalten mit HyperOS 4 ganz neue Möglichkeiten

Xiaomi möchte seine Smartphones zu Mini-Konsolen machen.

Xiaomi bereitet sich mit HyperOS 4 auf einen großen Sprung im mobilen Gaming vor. Das kommende System-Update baut auf Android 17 auf – und Google hat dabei tief im Fundament geschraubt: Controller-Unterstützung, Tastenbelegung und sogar virtuelle Gamepads werden künftig direkt im System verankert sein. Für Xiaomi öffnet das die Tür zu einer ganz neuen Spielerfahrung.

Xiaomi setzt mehr auf Gaming

Bisher war die Controller-Nutzung auf Android oft ein Flickenteppich. Verschiedene Marken hatten eigene Lösungen, viele davon instabil oder nur über Drittanbieter-Apps nutzbar. Android 17 beendet dieses Durcheinander mit einem systemweiten Remapping, das alle Controller-Eingaben nativ verarbeitet. Xiaomi integriert diese Neuerung in HyperOS 4 und nutzt sie, um seine ohnehin performanceorientierte Software noch stärker auf Gaming auszurichten.

Das Herzstück des Updates ist das neue virtuelle Controller-Framework. Es funktioniert nicht bloß als Overlay, sondern verhält sich für Spiele wie echte Hardware – inklusive Sticks, Triggern und D-Pad. Selbst Games ohne native Controller-Unterstützung lassen sich dadurch präzise steuern. Für Fans von Cloud-Gaming, Emulatoren oder Crossplay-Titeln ist das ein echter Fortschritt: weniger Latenz, stabilere Steuerung, kein Basteln mehr mit Zusatz-Apps.

Xiaomi profitiert hier doppelt. Zum einen, weil HyperOS 4 auf Snapdragon-8-Chips optimiert ist, zum anderen, weil die Marke traditionell stark in Performance-Tuning investiert. Zusammen mit dem neuen Sicherheitslayer für Controller-Zugriffe von Android 17 entsteht eine stabile Basis, die sich für Spieler wie eine Konsole anfühlt – nur eben im Hosentaschenformat (Quelle: GizChina).

HyperOS 4 noch in Entwicklung

Noch ist HyperOS 4 nicht offiziell ausgerollt, doch die Richtung ist klar: Xiaomi will Gaming nicht länger als Zusatzfunktion behandeln, sondern als festen Bestandteil seiner Gerätephilosophie. Modelle wie die kommenden Xiaomi-15-Smartphones oder die nächsten Xiaomi-Tablets könnten den Unterschied besonders spürbar machen.

Mit HyperOS 4 könnte die Grenze zwischen Smartphone und Handheld-Konsole verschwimmen – und Xiaomi könnte die Marke sein, die das mobile Gaming noch besser angeht.

