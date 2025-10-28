Xiaomi überrascht: Zwei Smartphones erhalten riesiges Software-Update

Xiaomi macht Ernst mit seinem Softwareversprechen – und legt mit zwei Smartphones los.

Xiaomi hat mit der Verteilung seines neuen Betriebssystems HyperOS 3 begonnen – und startet damit eines der größten Software-Upgrades in der Geschichte des Unternehmens. Den Anfang machen die beiden Topmodelle der 15T-Serie, also das Xiaomi 15T und das Xiaomi 15T Pro. Doch das ist nur der Anfang: Bis März 2026 sollen zahlreiche weitere Modelle folgen – darunter Geräte der Xiaomi-15-, 14-, 13- und 12-Serie, ebenso wie zahlreiche Redmi- und Poco-Smartphones.

Xiaomi verteilt HyperOS 3 in Deutschland

Das Update bringt deutliche Veränderungen mit sich. Xiaomi verspricht schnellere App-Starts, eine geringere Belastung der Grafikeinheit und optimierte Gaming-Leistung. Gleichzeitig soll das System beim Abspielen von Videos weniger Energie verbrauchen und dadurch die Akkulaufzeit verlängern. Die Bedienung wirkt flüssiger, das gesamte Nutzererlebnis soll sich „spürbar natürlicher“ anfühlen.

Besonders auffällig ist die neue „HyperIsland“ – eine Benachrichtigungsfläche am oberen Bildschirmrand, die stark an Apples Dynamic Island erinnert. Dort lassen sich Anrufe, Musik, Navigation oder Timer anzeigen und direkt bedienen. Auch der Sperrbildschirm wurde überarbeitet und bietet nun mehr Individualisierungsmöglichkeiten, die ebenfalls an iOS angelehnt sind.

Darüber hinaus hat Xiaomi viele KI-Funktionen integriert. Als Assistent kommt Google Gemini zum Einsatz, was dem System zusätzliche Sprach- und Analysefähigkeiten verleiht. Neu sind außerdem Cross-Device-Funktionen, die den Datenaustausch zwischen Xiaomi- und Apple-Geräten verbessern sollen – etwa über „Touch-to-Share“ oder App-Kompatibilität mit iPads.

HyperOS 3 basiert auf Android 16 – teilweise

Ein spannendes Detail bleibt allerdings offen: Xiaomi vermeidet jede Erwähnung der zugrunde liegenden Android-Version. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass HyperOS 3 zumindest teilweise auf Android 16 basiert (Quelle: heise).

Bei Xiaomi ist es so, dass die Oberfläche unabhängig von der Android-Version entwickelt wird, damit auch ältere Modelle damit versorgt werden können. Bei Samsung ist die Oberfläche meist an eine Android-Version gebunden. Xiaomi kann damit flexibler arbeiten, lässt ältere Smartphones aber auch gern bei alten Android-Versionen hängen.

Die beiden Smartphones sind nur der Anfang. Xiaomis Update-Zeitplan sieht eine große Zahl von Smartphones vor, die in den kommenden Wochen und Monaten das Update auf HyperOS 3 erhalten sollen.

