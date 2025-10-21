Xiaomi und Poco: Wer eines dieser 23 Smartphones oder Tablets besitzt, muss aktiv werden

Xiaomi überrascht mit einem Update, das keine neuen Features bringt, aber trotzdem wichtig ist.

Xiaomi verteilt ab sofort das Oktober-2025-Sicherheitsupdate für 23 Geräte – darunter beliebte Modelle der Xiaomi-, Redmi- und Poco-Reihen. Der Patch ist bereits in der EEA-Region (also auch in Deutschland) verfügbar. Wer eines der unten genannten Modelle besitzt, sollte reagieren.

Xiaomi verteilt Oktober-Update für viele Geräte

Das Update konzentriert sich vor allem auf Systemstabilität und Sicherheitslücken: Laut Xiaomi verbessert es die Leistung von HyperOS, sorgt für eine bessere Speicherverwaltung und erhöht den Schutz vor möglichen Angriffen. Neue Designs oder Funktionen sind diesmal nicht Teil des Pakets – dafür aber eine merklich glattere Performance, vor allem bei Flaggschiffen wie dem Xiaomi 13 Ultra oder dem Poco F7.

Diese 23 Geräte erhalten das Oktober-Update:

Xiaomi-Serie:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14T

Redmi-Serie:

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi 15 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro

Redmi 12

Redmi 12 5G

Poco-Serie:

Poco M7 4G

Poco F6

Poco F7

Poco Pad

Poco X6 5G

Poco X7 Pro

Poco M6 Pro

Tablets:

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE

Redmi Pad 2

Wer das Update noch nicht automatisch erhalten hat, kann es manuell anstoßen: Unter Einstellungen → Über das Telefon → Systemaktualisierung lässt sich prüfen, ob der Patch bereits verfügbar ist.

Neues Software-Update ist wichtig

Auch wenn sich auf den ersten Blick nichts Sichtbares verändert, ist dieses Update wichtiger, als viele denken. Es behebt bekannte Schwachstellen, stärkt den Datenschutz und bereitet die Geräte auf kommende HyperOS-Versionen vor. Besonders interessant: Xiaomi arbeitet weiter daran, die hauseigene HyperConnect-Technologie zu verbessern, die eine noch engere Verbindung zwischen Smartphones, Tablets und Smart-Home-Geräten ermöglichen soll (Quelle: XiaomiTime).

Für Xiaomi- und Poco-Besitzer lohnt sich der Check nach dem Software-Update allemal – nicht nur, um ihr Gerät sicherer zu machen, sondern auch, weil diese Updates die Grundlage für größere HyperOS-Sprünge im kommenden Jahr legen.