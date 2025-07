Xiaomi will schaffen, woran Samsung seit Jahren scheitert

Xiaomi könnte Samsung genau da treffen, wo aktuell eine große Lücke klafft.

Xiaomi hat vor einiger Zeit mit dem Redmi K Pad ein kleines High-End-Tablet auf den Markt gebracht. Das soll den Weg nach Europa finden – und hat so gut wie keine Konkurrenz.

Xiaomi Pad Mini in Planung

Nach dem erfolgreichen Start in China soll sich Xiaomis kompaktes Premium-Tablet Redmi K Pad auf den Weg nach Europa machen. Es soll unter neuem Namen – vermutlich als Xiaomi Pad Mini – hierzulande in den Handel kommen. Es positioniert sich im High-End-Bereich und ist mit 8,8-Zoll-Bildschirmdiagonale relativ kompakt.

Die technische Ausstattung lässt aufhorchen: Mit dem MediaTek Dimensity 9400 Plus verbaut Xiaomi einen der derzeit leistungsstärksten Chips. Diese Wahl katapultiert das Pad Mini in puncto Performance ganz an die Spitze im Tablet-Portfolio. Damit macht Xiaomi deutlich, dass man im Segment der kompakten Premium-Tablets ernst genommen werden will – eine direkte Kampfansage an Apples iPad Mini. Samsung hat dem nichts entgegenzusetzen.

Xiaomi soll damit eine strategische Neuausrichtung für den globalen Markt planen. Statt das Tablet zunächst unter der Redmi- oder Poco-Marke auf den Markt zu bringen, soll es direkt das Xiaomi-Branding tragen. Diese Entscheidung unterstreicht den Premiumanspruch des Geräts und könnte ihm zu mehr Aufmerksamkeit im stark umkämpften Tabletsegment verhelfen.

Neues Xiaomi-Tablet soll bald erscheinen

Der Launch des Xiaomi Pad Mini könnte bereits im September erfolgen, zeitgleich mit der Vorstellung der neuen Xiaomi-15T-Smartphones. Ein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest (Quelle: Notebookcheck).

Xiaomi hätte dann ein kompaktes High-End-Tablet, dem kein anderer großer Hersteller von Android-Tablets etwas entgegenzusetzen hätte. Samsung hat nur ein Galaxy Tab A9 im Einsteigersegment zu bieten. Allein Apple könnte mit dem iPad Mini mithalten – das ist aber auch schon etwas veraltet. Es wird also spannend sein zu sehen, wie sich die Geschichte entwickelt.