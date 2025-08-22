Xiaomi zeigt Samsung mit drei neuen Smartphones, was in der Mittelklasse wirklich möglich ist

Xiaomis neue Redmi-Note-15-Smartphones sollten ein Weckruf für Samsung sein.

Xiaomi hat seine neue Redmi-Note-15-Serie in China vorgestellt und zielt damit klar auf die Mittelklasse-Dominanz ab. Mit drei Modellen – dem Redmi Note 15, dem Note 15 Pro und dem Note 15 Pro+ – zeigt das Unternehmen, wie viel Ausstattung mittlerweile in dieser Preisklasse möglich ist. Besonders auffällig: riesige Akkus, robuste Gehäuse und Features, die man teilweise nicht einmal in Luxus-Smartphones bekommt.

Xiaomi Redmi Note 15, Pro und Pro+ sind da

Das Standardmodell Redmi Note 15 bringt ein 6,77-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz, den Snapdragon 6 Gen 3 und bis zu 12 GB RAM mit. Eine 50-Megapixel-Hauptkamera, der 5800-mAh-Akku und eine 45-Watt-Schnellladefunktion runden das Paket ab. Preislich startet das Gerät in China bei umgerechnet rund 120 Euro.

Das Redmi Note 15 Pro setzt noch einen drauf. Dort gibt es ein 6,83-Zoll-OLED-Panel mit 120 Hz, ein MediaTek Dimensity 7400-Ultra und ein stark verbessertes Kamerasystem mit 50-Megapixel-Sensoren. Ein gingantischer 7.000-mAh-Akku mit 45-Watt-Ladung macht das Gerät zum Dauerläufer. Das Ganze gibt es ab umgerechnet 180 Euro.

Das Spitzenmodell, das Redmi Note 15 Pro+, wird vom Snapdragon 7s Gen 4 angetrieben. Hier gibt es nicht nur eine noch bessere 50-Megapixel-Hauptkamera, sondern auch ein Teleobjektiv mit 50 Megapixel und 2,5-fachem Zoom. Der riesige 7.000-mAh-Akku lässt sich bei diesem Modell sogar mit 90 Watt aufladen. Das alles gibt es für umgerechnet 239 Euro.

Neben Leistung und Akku setzt Xiaomi auch auf Robustheit. Alle Pro-Modelle sind nach IP66, IP68, IP69 und IP69K zertifiziert – also staub- und wasserfest selbst unter Hochdruckstrahlern. Dazu kommen TÜV-Siegel und Drop-Tests aus zwei Metern Höhe auf Granit.

Xiaomi legt aber noch eins drauf. Das Redmi Note 15 Pro+ wird zusätzlich in einer „Satellite Edition“ angeboten, mit der im Notfall-SMS auch ohne Netz über das Beidou-Satellitensystem versendet werden können. Diese Version kommt dann auch in der Maximalkonfiguration mit 512 GB internem Speicher und kostet trotzdem umgerechnet nur 300 Euro.

Xiaomi wird Handys für Europa abspecken müssen

Das chinesische Unternehmen wird die Redmi-Note-15-Smartphones in absehbarer Zeit nach Deutschland bringen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Ausstattung nicht ganz so umfangreich aussehen wird.

Wenn Xiaomi-Handys nach Europa bringt, dann fallen die Akkus meist etwas kleiner aus, es könnten andere Chips verbaut sein und die Satellitenkommunikation wird sowieso nur in China unterstützt. Zudem dürften die Preise spürbar höher ausfallen. Wir werden euch informieren, wenn konkrete Informationen auftauchen.