Xiaomi zieht den Stecker: Diese 8 Handys landen auf dem Abstellgleis

Einige beliebte Xiaomi-, Redmi- und Poco-Modelle erhalten ab sofort keine Updates mehr.

Gleich acht Xiaomi-Modelle, darunter auch zwei ehemalige Flaggschiffe, bekommen keine HyperOS-Updates mehr. Weder neue Funktionen noch Sicherheitspatches sind geplant. Ein Smartphone-Wechsel wird damit früher oder später unausweichlich.

Xiaomi: Update-Aus für bekannte Modelle

Im August endet der Software-Support für insgesamt acht Smartphones aus dem Xiaomi-Universum. Neben günstigeren Einsteigerhandys wie dem Redmi A1 und dem Poco C50 trifft es auch Mittelklasse- und Oberklasse-Modelle, die noch vor wenigen Jahren als empfehlenswerte Allrounder galten.

Die komplette Liste der betroffenen Handys:

Xiaomi Redmi A1

Xiaomi Redmi A1+

Xiaomi Poco C50

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Poco M5

Xiaomi Redmi 11 Prime 4G

Damit markiert Xiaomi den endgültigen End-of-Life-Status dieser Modelle. Neue HyperOS-Versionen – etwa das kommende HyperOS 3.0 – werden nicht mehr verteilt (Quelle: Huawei Central). Auch sicherheitsrelevante Aktualisierungen entfallen, was die Geräte langfristig anfällig für Schwachstellen machen dürfte.

Was das für Xiaomi-Besitzer bedeutet

Fehlende Updates bedeuten nicht, dass die Smartphones sofort unbrauchbar werden. Telefonieren, Surfen und Apps nutzen funktioniert weiterhin. Allerdings steigt mit jedem Monat ohne Sicherheitspatches das Risiko für Probleme. Banking-Apps oder andere sensible Anwendungen könnten irgendwann nicht mehr laufen, weil sie Mindestanforderungen an die Software stellen.

Xiaomi empfiehlt offiziell kein sofortiges Upgrade, verweist aber auf aktuelle Modelle wie die Xiaomi-15-Serie. Diese kommen nicht nur mit moderner Hardware, sondern auch mit längerem Update-Versprechen. Für Käufer neuerer Geräte gilt inzwischen ein Support-Zeitraum von bis zu sechs Jahren.

Wer sein aktuelles Handy trotzdem weiter nutzen möchte, kann zumindest auf inoffizielle Lösungen wie Custom-ROMs setzen – allerdings auf eigenes Risiko. Wer hingegen Wert auf Sicherheit und neue Funktionen legt, sollte sich mittelfristig nach einem Nachfolger umsehen.